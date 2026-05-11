DeNeel、解放と肯定のメッセージ込めた「HONEY」リリース決定

OSAKA REVIVAL POPを掲げる4人組ロックバンド・DeNeelの新曲「HONEY」が、2026年5月13日（水）に配信リリースされることが決定。あわせて、楽曲の世界観を象徴するジャケット写真も初公開された。

前作の4th mini album『BRAIN WASH』で示した「思考と衝動」の深淵を経て、次なるフェーズとして放たれる「HONEY」は、バンド史上最も「ハネた、踊れる多幸感」を詰め込んだ一曲。鋭利なギターリフが炸裂する一方で、誰もが抱える「だるい朝」や「日常の憂鬱」を音楽という劇薬で黄金色に塗り替える、解放と肯定のメッセージが込められている。

今回解禁されたジャケット写真は、歌詞にも登場する「朝食」や「ミルク」をモチーフにしながらも、トーストに無数のフォークが突き刺さるという、DeNeelらしいエッジと狂気を感じさせるビジュアル。鮮やかなイエローとブルーのコントラストの中に、ポップさと毒気が同居するコラージュ的な美学が凝縮されている。

＜楽曲情報＞

DeNeel

新曲「HONEY」

2026年5月13日（水）配信リリース

＜ライブ情報＞

DeNeel presents『UNDER DOG』

2026年7月2日（木）大阪｜Yogibo HOLY MOUNTAIN

2026年7月10日（金）東京｜渋谷近未来会館

チケット（オフィシャル先行）https://w.pia.jp/t/deneel-underdog2026/

Official HP：https://deneel.jp/