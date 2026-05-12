ザ・ウィークエンド、7年ぶりの来日公演が決定　男性ソロ史上最高興収のスタジアム・ツアーの一環で

ザ・ウィークエンド（The Weeknd）の7年ぶりとなる来日公演が決定した。2026年9月20日（日）にベルーナドーム（西武ドーム）にて開催され、スペシャル・ゲストとしてCreepy Nutsと¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$Uの出演も発表されている。

今回の来日は、男性ソロ・アーティストとして史上最高の興行収入を記録した超大型スタジアム・ツアー「After Hours Til Dawn Tour」の一環として実現するもの。2018年12月の幕張メッセ公演以来となる待望の日本公演となる。

本ツアーは、世界的大ヒット作『アフター・アワーズ』『ドーン・エフエム』に、2025年リリースの最新作にして三部作の完結編『ハリー・アップ・トゥモロウ』を加えた、ザ・ウィークエンドのキャリアの集大成と呼ぶべき内容。巨大な月や廃墟と化した都市をモチーフにした規格外のステージ・セット、映画的な没入感あふれる演出は、世界各地で「一生に一度の体験」と絶賛を浴びている。

代表曲「ブラインディング・ライツ（Blinding Lights）」は米Billboard史上最大のヒット曲として認定され、Spotifyでは史上最多となる50億回再生を突破。名実ともに世界の頂点に君臨するグローバル・スーパースターのパフォーマンスを、日本のファンが目撃できる貴重な機会となる。

さらに、今回の日本公演にはいま勢いに乗る2組のスペシャル・ゲストが出演。「Bling-Bang-Bang-Born」でグローバル・バイラル・ヒットを記録したCreepy Nutsと、今や世界的なDJといっても過言ではない¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$Uがスペシャル・ゲストとして出演する。

伝説として語り継がれるであろうグローバル・スーパースターの降臨を、ぜひ見逃さないでほしい。

【公演情報】

The Weeknd: After Hours Til Dawn Tour

2026年9月20日（日） ベルーナドーム（西武ドーム）

開場 15:00 / 開演 17:00

SPECIAL GUESTS：Creepy Nuts / ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U

※スペシャル・ゲストの出演は開演時間からを予定

チケット販売スケジュール

・Artist先着先行：5月18日（月）正午12:00〜5月19日（火）午前11:59

・Live Nation H.I.P.会員 / H.I.P.会員 / Live Nation Japan Premium Club会員抽選先行：5月19日（火）正午12:00〜5月23日（土）23:59

・オフィシャル1次抽選先行：5月24日（日）正午12:00〜6月7日（日）23:59

・一般発売：未定

チケット料金（税込）

PLATINUM 席 ￥128,955 / GOLD 席 ￥88,955 / SILVER 席 ￥49,955 / SS席 ￥35,955 / S席 ￥25,955 / A席 ￥12,955 / SILVER BOX ￥49,955（3枚セット） / PARTY BOX ￥98,955（6・7・8枚セット） / PARTY TERRACE ￥49,955（6・8枚セット）

公演特設サイト：https://www.livenationhip.co.jp/all-events/the-weeknd-tickets-ae474869

主催・招聘・企画・制作：LIVE NATION H.I.P.

後援：J-WAVE / interfm

協力：ユニバーサル ミュージック合同会社 / ぴあ

問い合わせ：LIVE NATION H.I.P. 03-3475-9999

https://www.livenationhip.co.jp/