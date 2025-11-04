アイドルグループ・Snow Manの目黒蓮が、「第42回ベストジーニスト2025」の一般選出部門に選出され4日、都内で開催された授賞式に出席。2年連続受賞となった。女性は女優の今田美桜が初受賞。授賞式は欠席し、映像出演で喜びを語った。

Snow Manの目黒蓮

日本ジーンズ協議会が主催する「ベストジーニスト」は、最もジーンズが似合う有名人を表彰する賞。「一般選出部門」はSNS調査による投票形式によって決定する。

目黒は「去年から引き続き2年連続でベストジーニストというこんな名誉ある賞をいただけたこと、本当にうれしく思います。去年いただいてから、もっともっとさらにジーンズ好きになって、本当に1年350日ぐらい何かしらのジーンズをはいていたなと思います。なので今回も本当にうれしく思います」とコメント。

今田はビデオメッセージを寄せ、「あんまり受賞できると思ってなかったので素直にうれしいです。ありがとうございます。私は本当にデニムをよくはくんですけど、皆さんにもそれを知ってもらえていたのかもしれないと思ってうれしいです」と語った。

そのほか、「協議会選出部門」はKoki,、みなみかわ、松本若菜、HANA、「協議会選出部門 特別貢献賞」は花江夏樹、「次世代部門」は猪又湊哉、紺野彩夏が受賞。さらに、ポケモン/ポケモンセンターも「協議会選出部門 特別貢献賞」に選出された。