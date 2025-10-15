ファミリーマートは、アニメ『呪術廻戦』とのコラボレーションキャンペーンを10月15日より実施する。

第1弾は、同年10月17日より復活上映される『劇場版 呪術廻戦 0』とのコラボレーションで、ファミリーマート銀座木挽町通り店を特別ラッピング店舗とするほか、『劇場版 呪術廻戦 0』と初コラボとなる「んまほっぺシリーズ」の発売や、ファミリーマート店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」で劇中名シーンブロマイドを全30種類展開し、劇中の世界観を楽しめる内容だ。

『劇場版 呪術廻戦 0』特別ラッピング店舗が東京・銀座に登場

『劇場版 呪術廻戦 0』のリバイバル上映を記念し、ファミリーマート 銀座木挽町通り店(東京都中央区銀座5丁目15−1 南海東京ビルディング 1F)が特別ラッピング店舗となる。店舗外観には乙骨憂太、夏油傑、五条悟が描かれ、店内にも他人気キャラクターが各所に装飾される。実施期間は年10月15日～2026年2月2日。

今後も『呪術廻戦』キャンペーンの一環として、コラボレーションラッピング店舗を順次展開するとともに、各店舗を連動させた特別企画も予定しているという。

「んまほっぺシリーズ」が『劇場版 呪術廻戦 0』初コラボ!

美味しいものを食べて、ほっぺがとろけそうになっているキャラクターの可愛らしいデフォルメイラスト「んまほっぺシリーズ」が『劇場版 呪術廻戦 0』と初コラボする。同商品はファミマでしか手に入らないアイテムだ。

ラインナップは「『劇場版呪術廻戦0』／んまほっぺ ミニアクリルスタンド」(880円)、「『劇場版呪術廻戦0』／んまほっぺ おかおマスコット」(1,430円)。いずれも10月17日発売、なくなり次第終了。発売地域は全国約2,200店舗。

『劇場版 呪術廻戦 0』ブロマイド「ファミマプリント」で30種類が復活発売!

期間中、店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて、『劇場版 呪術廻戦 0』の名シーンブロマイドを発売する。

『劇場版 呪術廻戦 0』ブロマイド

『劇場版 呪術廻戦 0』ブロマイドは、L判が200円、2L判が300円。発売期間は10月15日10時～2026年2月2日23時59分。全30種類から好みのブロマイドを印刷可能。

『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』特典付きムビチケ前売券

11月7日から全国で公開する『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』の、特典付きムビチケ前売券(コンビニ)を10月17日10時から発売する。 特典は、限定ブロマイドが店内のマルチコピー機「ファミマプリント」で買える権利。

価格は一般1,500円、発売期間は10月17日10時～11月6日23時59分。限定ブロマイドの仕様は、L判200円。限定ブロマイド販売期間は10月17日10時～11月30日23時59分。ムビチケコンビニ券1枚につき、限定ブロマイドを1枚購入できる。

(C) 2021 「劇場版 呪術廻戦 0」製作委員会 (C)芥見下々／集英社