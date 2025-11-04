【11月4日発売!】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2025年11月の新商品5品まとめ(11月4日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! チーズやカレーなど、寒くなる季節にぴったりのあったかメニューが揃いました。

寒さが深まる季節に、ローソンのあったか新商品をぜひチェックしてみてみては?

「よくばり合体メシ チーズオムライス＆ナポリタン」(754円)

価格 : 754円
エネルギー : 1,039kcal
※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

チーズオムライスとナポリタンが1つになったよくばりな一品が登場。ふんわり卵と濃厚チーズ、ケチャップソースが絶妙に絡み合い、ボリューム満点で満足感のある仕上がりです。

「ソースたっぷり生パスタ スモークチーズカルボナーラ」(599円)

価格 : 599円
エネルギー : 597kcal
※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

スモークチーズを加えたカルボナーラソースが、香り豊かに広がる生パスタが登場です。濃厚ながらもまろやかな味わいで、ランチにもぴったりの一皿になっています。

「とろ～りチーズソースのハンバーグ丼」(646円)

価格 : 646円
エネルギー : 582kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

とろけるチーズソースとコクのあるデミグラスソースを合わせたハンバーグ丼が登場です。ジューシーな肉の旨みとまろやかなチーズの相性が抜群な、食べ応えのある一品になります。

「1/2日分の野菜が摂れる スープチキンカレー～もち麦入り～」(599円)

価格 : 599円
エネルギー : 275kcal
※容器が画像と異なる場合があるとのこと
※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

スパイスの香りと野菜の旨み・甘みが溶け込んだスープカレーが登場。もち麦入りで食感も楽しめる、身体がぽかぽか温まる優しい味わいが魅力です。

「からあげクン スコーンとろけるクアトロチーズ味」(298円)

価格 : 298円
エネルギー : 253kcal
※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと
※熱量は参照値とのこと
※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

カルビー『スコーン』とコラボした、チーズのコクが主役のからあげクンが登場です。肉と衣の両方にチーズを練り込み、香り高く濃厚な味わいを楽しめる味わにになっているんだとか。

まとめ

11月4日発売の新商品は、「よくばり合体メシ チーズオムライス＆ナポリタン」や「とろ～りチーズソースのハンバーグ丼」など、寒い季節にぴったりのあったかメニューが勢ぞろい! ぜひローソンでチェックしてみてください。

その他商品はこちらをチェック : 【新商品】

※画像は公式ホームページより引用

