平和不動産は11月1日、ピックルボールワンと協働し、都市型インドアピックルボール施設「PICKLEBALL ONE GINZA SHIMBASHI」を内幸町平和ビル(東京都千代田区)内に開業する。

ピックルボールは、テニス・卓球・バドミントンを掛け合わせたようなアメリカ発のパドルスポーツ。アメリカではすでに4,800万人以上がプレイし、「誰でも楽しむことができ、すぐ仲良くなれる」という社交性が話題となり日本でも注目を集めている。

同施設は、ピックルボールのプレイ体験を中心に、ショップ・出会い・情報発信などを融合した新しい"都市の遊び場"として誕生する。「FUN AS ONE(ひとつになる楽しさ)」をテーマに、年齢・性別・運動スキルを問わず、誰もが自然とつながれる共創の空間を目指す。

都心で気軽にできる、都内初の都市型インドア施設

同施設は、新橋駅から徒歩3分の場所に位置し、駅から地下通路でアクセスできる。営業時間は6:00～23:00で、仕事の前後にもプレイできる。利用は60分単位から選べる柔軟なレンタルプランを採用している。

「FUN AS ONE」プレイで自然とつながる共創空間

ピックルボールは年齢・性別・運動スキルを問わず楽しめるスポーツ設計で、初心者向けの体験会からオープンプレイやイベントまで多彩な展開を予定している。

施設内にはドリンク販売コーナーを設置しており、プレイ後に好みのドリンクを楽しむことができる。スポーツと社交が緩やかにつながる、都市ならではの出会いの場となる。なお、アルコールの提供は12月以降を予定している。

ショップ・イベント・情報発信が融合する最先端のハブ

併設する専門ショップでは、話題のパドルやアパレルをその場で体験・購入できる。

本施設併設ショップ

コートレンタルの基本料金(1時間/1コート)は、「Oneコート」(ゲーム利用を中心としたフルコート/正規サイズより90cm幅が短い)が、平日6:00～18:00は7,000円、18:00～23:00は8,000円、土日祝日6:00～23:00は10,000円となる。

「Funコート」(練習・ドリルを中心とした縦幅3/4のコート)は、平日6:00～18:00が5,000円、18:00～23:00が6,000円、土日祝日6:00～23:00が8,000円。

オープンプレイ料金(1時間/1人)は、平日6:00～9:00が2,000円、11:00～13:00と21:00～23:00が2,500円。土日祝日は6:00～9:00が2,500円、11:00～13:00および21:00～23:00は3,000円となっている。

オープンプレイとは設定された時間枠で1人から参加でき、その時間に来た人同士順番に混ざってゲームを楽しむスタイルのプレイ形式となる。オープンプレイは2025年12月以降、レッスンは2026年1月以降に開催予定となっている。

営業時間および料金は変更となる場合があり、最新情報は公式WEBサイトで確認できる。