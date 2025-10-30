【結果速報】ソフトバンク、5年ぶり12度目の日本一達成！　阪神に怒涛の4…

プロ野球 最新情報（最新ニュース）

「SMBC日本シリーズ2025」第5戦（4戦先勝）、阪神タイガース対福岡ソフトバンクホークスの試合が30日、阪神甲子園球場で開催。試合はソフトバンクが3-2で勝利し、5年ぶり12度目の日本一に輝いた。

王手をかけられ後のない阪神は大竹耕太郎、勝って日本一を決めたいソフトバンクは有原航平が先発。試合は序盤から動いた。

阪神は2回、佐藤輝明が左安打で出塁。佐藤は盗塁死となったが、有原が大山悠輔、髙寺望夢に四球を与え2死一、二塁のチャンスで打席には坂本誠志郎。有原の投じた4球目のツーシームを捉え、先制のタイムリーとなった。

その後は両投手が無失点の好投を続け、迎えた5回。阪神は2死一、二塁のチャンスを作ると、打席に佐藤を迎えた所で有原は降板。小久保裕紀監督はダーウィンゾン・ヘルナンデスをマウンドへ送った。

ここで4番・佐藤がヘルナンデスのストレートを捉え、5試合連続となるタイムリーヒットに。阪神が貴重な追加点を挙げた。

そして8回、阪神は石井大智が登板。嶺井博希がヒットで出塁すると、1死一塁の場面で柳田悠岐が同点となるツーランホームランを放ち、勝負を振り出しに戻した。

その後も両チームの救援陣が得点を許さず、勝負は延長戦に突入。ここで勝負を決めたのがソフトバンク野村勇。延長10回から登板した村上頌樹から勝ち越しのソロホームランを放ち、ソフトバンクが1点をリードした。

最後は松本裕樹がゲームを締め、ソフトバンクが3－2で勝利。5年ぶり12度目の日本一に輝いた。

【了】