eスポーツの白熱した戦いでは、一瞬の判断が勝敗を分ける極限の集中力が求められます。しかし、長時間にわたるプレイや短い休憩時間での集中力の切り替え、そしてプレッシャーとの戦いは、選手たちにとって大きな課題です。

そんなeスポーツ界に、新たな集中力サポートアイテムが登場し、人気VTuber獅白ぼたんさん主催の「獅白杯 - オフライン -」で大きな注目を集めています。その名も「REBOO（リブー）」。BREATHER株式会社が提案する「嗅ぐ深呼吸」というユニークなコンセプトが、選手たちのパフォーマンスをいかに変えるのか、その魅力に迫ります。

瞬時に集中力を切り替える「REBOO」の全貌

REBOOは、スティックのりのような見た目でありながら、メンソールの清涼感をベースにした5種類の「香りの刺激」が詰まった「嗅ぐ深呼吸」アイテムです。これは、単なる気分転換に留まらない、心身の「ギアチェンジ」をサポートする画期的なアプローチを提供します。

eスポーツ選手を支える「嗅ぐ深呼吸」の力

eスポーツ選手にとって、試合中のわずかなインターバルは、次のラウンドへの気持ちの切り替えに非常に重要です。REBOOの「嗅ぐ深呼吸」は、物理的な刺激と香りの力で、この瞬間の切り替えを強力にサポート。意識的に呼吸に集中することで、まるで瞑想のような効果をもたらし、心身のバランスを整え、次の集中へとスムーズに移行できると期待されています。

気分で選べる「香りの刺激」

メンソールベースに5種類の香りがラインナップされており、その時の気分や必要なリフレッシュの度合いに合わせて選べるのが魅力です。仕事で煮詰まった時、趣味に没頭したい時、あるいは大事な場面で心を落ち着かせたい時など、多様なシーンでの活用が可能です。ガムやフリスクとは一線を画し、「呼吸」という本質的な身体活動にアプローチすることで、より深く質の高いリフレッシュを体験できるでしょう。

入手方法と今後の展望

現時点では、REBOOは「獅白杯 - オフライン -」に出場する選手へのサンプリングが中心です。具体的な販売価格や一般消費者向けの購入方法は未公表ですが、eスポーツの最前線で効果が証明されれば、その価値は計り知れません。今後のBREATHER公式ウェブサイトでの情報公開に期待が高まります。

「呼吸」の価値を追求するBREATHER株式会社の革新

REBOOを生み出したBREATHER株式会社は、「呼吸を深く、楽しく、新しくする」体験を通じて「呼吸市場」という新しい市場の創造を目指しています。2019年の創業以来、私たちが普段意識しない「呼吸」という行為に焦点を当て、その価値を最大限に引き出すプロダクト開発に取り組んできました。

テクノロジーとウェルネスの融合

これまでに、深呼吸サポートデバイス「ston（ストン）」や呼吸するスマートクッション「fufuly（フフリ）」など、革新的な製品を手がけてきたBREATHER。彼らの製品群からは、単なる健康器具ではなく、「深い呼吸」がもたらす心豊かなライフスタイルそのものを提案する姿勢が伝わってきます。ストレスの多い現代社会において、自律神経を整える上で重要な「深い呼吸」をいかに日常に取り入れ、習慣化させるかに注力しています。LINE友だちが20万人に到達するなど、多くのユーザーから支持を得ており、今後の新商品やサービスにも注目が集まります。

獅白杯を彩る「REBOO」と熱狂の舞台裏

今回REBOOが協賛するのは、ホロライブ所属の人気VTuber・獅白ぼたんさん主催の「獅白杯 - オフライン -」です。オンラインで最大同時接続20万人を記録した人気大会が、2026年4月11日(土)と12日(日)に横浜BUNTAIで初のリアル開催を迎えます。プロゲーマーやストリーマー、そして一般公募のプレイヤーが一堂に会し、熱い戦いを繰り広げるこの歴史的なイベントの舞台裏で、REBOOが選手たちの集中力をサポートします。

夢中の熱狂を加速させる「深呼吸の力」

数時間に及ぶ集中戦となるeスポーツ大会、特に瞬発力と判断力が求められる格闘ゲームでは、精神的な疲労も相当なものです。REBOOが提供する「嗅ぐ深呼吸」は、まさに「勝負の一瞬」に選手たちのコンディションを整え、集中力の切り替えをサポートする縁の下の力持ちのような存在となります。選手たちがバックステージでREBOOを活用し、最高のパフォーマンスを発揮できる環境が整えられることは、大会全体の質を高める上でも非常に重要です。

イベント概要

獅白杯 - オフライン -

2026年4月11日(土) 11:00開場／12:00開演

2026年4月12日(日) 11:00開場／12:00開演

※公演時間は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

あなたの日常にも「ハナから夢中」を

横浜BUNTAI（〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町２丁目７番１）

eスポーツの最前線で選手たちのパフォーマンスを支えるREBOOとBREATHERの取り組みは、プロの選手たちだけのものではありません。日々の仕事や勉強、趣味に没頭したい時。あるいは、ちょっとしたストレスから解放されてリフレッシュしたい時。「嗅ぐ深呼吸」という新しい習慣は、きっと私たちの日常にもポジティブな変化をもたらしてくれるでしょう。

最も身近でありながら、最も忘れられがちな「呼吸」という生命活動に意識を向けることで、私たちはより豊かで充実した毎日を送れるはずです。REBOOの今後の展開に、私も含め多くの人々が注目することになりそうです。あなたも「ハナから夢中」になれる新しい体験、試してみませんか？

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。