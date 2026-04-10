スマホやPC作業で目がショボショボ…夏の暑さで目元が重い…そんな疲労感、サンリオキャラクターと一緒に吹き飛ばしませんか？ドン・キホーテ系列限定で、大人気キャラクターになりきれる『なりきりCOOLアイマスク』が新登場。ひんやり冷感とシトラスミントの香りで、あなたの目元を可愛く、そして徹底的にクールダウンします。この夏、手放せなくなること間違いなしの癒やしアイテムの魅力に迫ります！

疲れた目元に救世主！サンリオキャラクターのひんやりアイマスク

日々のPC作業やスマホ疲れ、あるいは夏の暑さで目元が重い…そんな経験、皆さんにもありませんか？常に、どうにかしてこの疲れを癒やせないかと考えている方も多いでしょう。そんな中、今回注目したいのが、あの「ART MASK（アートマスク）」シリーズから新たに登場する「なりきりCOOLアイマスク」です。

サンリオの大人気キャラクター「ハローキティ」「クロミ」「シナモロール」が、思わず笑顔になるようなトコナツバケーションデザインで私たちの目元を癒やしてくれます。疲れた目元をひんやりクールダウンしながら、大好きなキャラクターになりきってリフレッシュできるなんて、まさに一石二鳥の優秀アイテム。これはもう、ただのアイマスクとは一線を画す、心ときめく体験が待っている予感がしますね。

「なりきりCOOLアイマスク」3つの魅力で目元を徹底ケア

1. 大好きなキャラクターになりきって気分もUP！

このアイマスクの最大の魅力は、なんと言ってもその「なりきり」デザイン。高品質なプリント技術で、サンリオキャラクターたちの表情や世界観が忠実に再現されています。まるで自分がキャラクターの一部になったかのような、そんな遊び心がたまりません。

推しキャラを身につけるだけで、いつものリラックスタイムがもっと特別なものになるはずです。写真映えもするので、SNSにアップするのも楽しそうですね！

2. -3℃クールダウンで目元をシャキッと！

キャラクターのかわいさだけでなく、機能性も抜群です。このアイマスクは、目元をマイナス3℃（※1）でクールダウンしてくれる優れもの。冷感ジェルを含んだ特殊加工の冷感シートが、ひんやりとした肌触りを約20分間も持続させてくれます。

（※1 室温21～25℃で測定、冷感の感じ方には個人差があります。目もとを冷やすこと。）

長時間パソコンやスマホと向き合った後の頑張った目元のケアに、あるいは寝る前のクールダウンにと、様々なシーンで活躍してくれそうです。個人的には、目元がひんやりするだけでなく、ジェルが直接肌に触れない設計になっている点が素晴らしいと思いました。冷たすぎず、それでいて快適なクール感が得られるのは、まさに理想的ですよね。

さらに、肌あたりのいいやわらかな不織布とゴム紐が使われているので、どんな顔の形にも優しくフィット。つけている間もストレスフリーで、快適な癒やし時間を過ごせるでしょう。

3. シトラスミントの香りで気分もリフレッシュ！

クールダウン効果に加え、香りによるリフレッシュ効果も期待できます。この「なりきりCOOLアイマスク」は、シトラスミントの香り。もぎたての柑橘が爽やかに弾け、清涼感あふれるミントが目元をすっきりと包み込みます。

この香りは、まるで南国の風を感じるような、まさに「トコナツバケーション」を思わせる爽やかさ。目元がひんやりするだけでなく、香りでも気分を切り替えられるので、仕事の合間の小休憩や、寝る前の心穏やかな時間にもぴったりです。アロマ効果で、心の底からリフレッシュできそうですね。

「ART MASK（アートマスク）」ってどんなブランド？

今回の「なりきりCOOLアイマスク」を展開する「ART MASK」は、ユニークな商品で私たちを楽しませてくれるブランドです。

2009年に誕生したプチプラマスクのパイオニアブランド「Pure Smile（ピュアスマイル）」の姉妹品として、2015年に登場しました。特に第一弾の『お江戸あーとますく』は、江戸時代をモチーフにしたユニークな絵柄と高いスキンケア効果で、SNSを中心に大きな話題を呼びましたよね。

「“つけて楽しい絵柄”と“高い機能性”とを併せ持つ」というコンセプトを掲げるART MASK。昨年12月にはブランド初の使い捨て温感マスク『なりきりHOTアイマスク』を発売したばかりで、今回のCOOLアイマスクはその対となる存在とも言えるでしょう。私たちのニーズをしっかりと捉え、常に新しい驚きを提供してくれるブランドとして、今後も目が離せません。

大好きなサンリオキャラクターたちをもっと知ろう！

最後に、今回の主役であるサンリオキャラクターたちについて、簡単にご紹介します。彼らの背景を知ることで、アイマスクをもっと深く楽しめるはず！

イギリス ロンドンの郊外生まれ。身長はりんご5個分、体重はりんご3個分。明るくて優しい女の子で、世界中で愛されるトップアイドルです。

自称マイメロディのライバルで、乱暴者に見えて実はとっても乙女チックな一面も。イケメンが大好きで、黒いずきんとピンクのどくろがトレードマーク。世界中をクロミ化するため奮闘中という情熱家です！

遠いお空の雲の上で生まれた、白いこいぬの男の子。シッポがシナモンロールのようにくるくる巻いているのが特徴で、「カフェ・シナモン」の看板犬として活躍中。そのふんわりとした優しさに、多くの人が癒やされています。

どのキャラクターも個性豊かで、それぞれの魅力がありますね。アイマスクで彼らになりきりながら、それぞれのキャラクターのストーリーに想いを馳せるのも素敵なリフレッシュ方法かもしれません。

数量限定！今すぐドンキへGO！価格と購入方法

これだけの魅力を詰め込んだ「なりきりCOOLアイマスク」。気になる価格と購入方法はこちらです！

ART MASK（アートマスク）なりきりCOOLアイマスク3種（ハローキティ、クロミ、シナモロール）3枚入り858円（税込）4月20日（月）ドン・キホーテ系列店舗限定（一部取り扱いのない店舗がございます）

3枚入りで858円、つまり1枚あたり約286円。この価格で、サンリオの人気キャラクターになりきれて、目元のクールダウンとリフレッシュ、さらにアロマ効果まで楽しめると思えば、かなりお得感があります！頑張った自分へのご褒美や、ちょっとしたプレゼントにも最適ですね。

ただし、ドン・キホーテ系列店舗限定で、さらに数量限定での発売とのこと。これは、見つけたら即ゲットが鉄則です！早い者勝ちになる可能性も高いので、気になる方はぜひお近くのドン・キホーテ系列店舗に足を運んでみてください。

まとめ：サンリオキャラとひんやり癒やしのひとときを

いかがでしたか？「ART MASK なりきりCOOLアイマスク」は、サンリオキャラクターのかわいさ、-3℃のクールダウン効果、そしてシトラスミントの爽やかな香りが一体となった、まさに目元のための癒やしのオアシスです。

長時間のデジタル作業で疲れた目元をいたわりたい、暑い日に手軽にリフレッシュしたい、寝る前に心身ともにクールダウンしたい…そんなあなたの願いを、このアイマスクがきっと叶えてくれるでしょう。

ドン・キホーテ系列店舗限定、数量限定での発売なので、この機会を逃さないでくださいね！大好きなキャラクターと一緒に、ひんやり爽やかなリフレッシュタイムをぜひ体験してみてください。あなたの日常に、新しい癒やしが加わること間違いなしです！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。