リクスタは10月29日、「2025年赤ちゃん名づけ男女年間トレンドベスト30」を発表した。同ランキングは、「無料 赤ちゃん名づけ」Web・アプリにおいて、アクセス数の多い名前順にランキングを抽出し、同社委員会の厳正な審査を経て作成された。集計期間は2024年10月1日～2025年9月30日。

2025年赤ちゃん名づけ男女年間トレンドベスト30

男の子1位は「颯」

男の子の名前第1位は「颯(はやて)」くんだった。2023年以来2年ぶり7回目の第1位となった。第2位は「陽翔(はると)」くんで、「太陽のように、明るく周りを元気にして欲しい」などの由来が寄せられている。第3位には、「碧(あお)」くんがランクインした。今回のトップ3は「赤ちゃん名づけ男女年間トレンド」において第1位に輝いた事があり、トップ争いをする人気の名前となっている。男の子の名前に最も使用された漢字は「翔」だった。第3位の「陽翔」くんをはじめ第6位「大翔(ひろと)」くん、第14位「翔平(しょうへい)」くんの3件がランクインしている。

女の子の1位は「心桜」

女の子の名前の第1位は「心桜(こころ)」ちゃんがランクインした。「桜のように大きな心を持つように、優しくみんなを包み込むような子になるように」「桜のようにみんなから愛される優しい子に」などの由来が寄せられている。第2位には、昨年の第11位から大きく順位を上げた「凛(りん)」ちゃん。第3位は「紬(つむぎ)」ちゃんだった。「紬」は紬糸で織られた絹織物のことで、丈夫で美しいことが特徴。そのため丈夫さや根気強さ、人とのつながりや絆を表すことができる字として人気を集めている。女の子の名前に人気の漢字は、「心」「翠」「陽」の3つで、それぞれ2件ずつランクインした。昨年の第1位「一禾(いちか)」ちゃんは第15位にランクイン。前回から順位を落としたものの、継続してトップ15にランクインしている名前で、引き続き人気であることがわかる。

新規ランクインの数が過去最多

今回新規ランクインした名前は、男の子が15件(100%)、女の子が13件(約87%)となった。新規ランクインの数が過去最多となり、ランキングが前年と大きく入れ替わっている点が印象的だった。男の子の第1位「颯」くん、女の子の第1位「心桜」ちゃん共に、過去に何度も第1位に輝いたことのある名前が返り咲きし、トップ入賞を果たしている。他の名前も男女共に一昨年までランクインしていたものが多く含まれている。過去人気だった名前の良さが再評価されていることや、名前のトレンドが日々めまぐるしく変化していることがうかがえる。