リクスタは9月30日、「福岡ソフトバンクホークス選手の珍しいレア名字ランキング」を発表した。同ランキングは「名字由来net」Web・アプリの名字データベースから、政府調査系機関や電話帳データをもとに実世帯が確認できる名字のみを集計。対象は、福岡ソフトバンクホークスの出場選手登録メンバー(2025年9月27日時点)、監督および一軍コーチ。

「2025年パ・リーグ優勝 福岡ソフトバンクホークス選手の珍しいレア名字ランキング」

「2025年パ・リーグ優勝 福岡ソフトバンクホークス選手の珍しいレア名字ランキング」では、「谷川原 健太」捕手の「谷川原(たにがわら)」さん(全国人数およそ630人)が1位に輝いた。

続く2位は、「若田部 健一」投手コーチの「若田部(わかたべ)」さん。全国人数はおよそ1,100人となっており、うち520人(約47%)が栃木県。また、埼玉県出身の「奈良原 浩」ヘッドコーチの「奈良原(ならはら)」さんが3位にランクイン。全国人数はおよそ1，200人となっており、埼玉県に最多のおよそ440人(約37%)が確認できる。

トップ10は以下のとおり。

4位「周東 佑京(しゅうとう)内野手」(全国人数およそ1,300人)

5位「有原 航平(ありはら)投手」(同1,500人)

6位「倉野 信次(くらの)コーチ」(同2,200人)

7位「上沢 直之(うわさわ)投手」(同2,400人)

8位「柳町達(やなぎまち)外野手」(同2,600人)

9位「嶺井 博希(みねい)捕手」(同2,700人)

10位「牧原 大成(まきはら)内野手」(同5,800人)

なお、チームをリーグ優勝に導いた「小久保 裕紀(こくぼ)」監督の 名字「小久保」さんは14位だった。