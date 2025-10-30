サラダコスモは10月22日、「おせち料理に関する意識調査」の結果を発表した。同調査は10月14日～15日、市販のおせち料理を購入したことがある1,000人を対象に、インターネットで実施した。

市販のおせち料理を「すべて食べきれず、余らせてしまった経験がある」と回答した人は469人(約47%)だった。

おせちを余らせてしまった理由について聞くと「同じ味で飽きた」(29%)が最も多く、「苦手な味があった」(24%)、「量が多い」(18%)、「味が濃い、くどい」(17%)と続いた。