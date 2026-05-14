メリクレット、“AI（人工知能）より愛を！”テーマの新曲MV公開

北海道札幌発のオルタナティブロックバンド・メリクレットが、5月13日に新曲「ネガ・リセット！」を配信リリースした。

「ネガ・リセット！」は、生成AIの急速な普及によって表現の価値やクリエイターの存在意義が揺れ動く現代をテーマにした1曲。安売りされるクリエイティビティと、出口のない不毛な生存競争の中で、”AI（人工知能）より愛を！”と叫び続ける主人公の葛藤を、コミカルかつ切実に描いた作品となっている。楽曲制作は、Vo.ちぺとGt.レニアが共同で担当。メリクレットらしいキャッチーさと鋭いメッセージ性が共存した、ライブ映え必至のナンバーに仕上がった。

また、ジャケット写真とMusic Videoのアートワークは、イラストレーター・62が手がけた。楽曲の世界観に寄り添った、キュートかつポップなビジュアルが印象的な作品となっている。たMusic Videoの映像内には、バンドのイメージキャラクター「めりー」も登場しており、楽曲の持つポップさとメッセージ性をさらに引き立てる内容となっている。

メリクレットは、今年4月に大和ハウスプレミストドームで開催されたイベント「SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026」へオープニングアクトとして出演。さらに、7月には地元・北海道を代表する大型フェス「JOIN ALIVE 2026」への出演も決定するなど、地元北海道を起点に日本全国のライブシーンで着実に存在感を高めながら、勢いを増し続けている。秋には2ndツアーの開催も控えており、ファイナルは東京・Veats Shibuyaでのワンマン公演を予定している。

＜リリース情報＞

メリクレット

18th Digital Single「ネガ・リセット！」

配信中

https://melikret.lnk.to/NegaReset

＜ライブ情報＞

メリクレット 2nd Live Tour 2026

9月26日（土）札幌・PLANT 開場17:30/開演18:00 ワンマン公演

10月10日（土）愛知・ell.SIZE 開場17:30/開演18:00 出演ゲスト：？？？

10月25日（日）仙台・enn 3rd 開場17:30/開演18:00 出演ゲスト：？？？

11月3日（火・祝）高松・sound space RIZIN' 開場17:30/開演18:00 出演ゲスト：？？？

11月8日（日）大阪・LIVE SQUARE 2nd LINE 開場17:30/開演18:00 出演ゲスト：？？？

11月23日（月・祝）福岡・OPs 開場17:30/開演18:00 出演ゲスト：？？？

12月6日（日）東京・Veats渋谷 開場17:30/開演18:00 ワンマン公演

Ticket：

札幌・愛知・仙台・高松・大阪・福岡 スタンディング 3,800円（税込）

東京 スタンディング 4,000円（税込）

お申し込みはこちら https://melikret.lnk.to/2ndLiveTour2026

※小学生以上有料。未就学児童は入場不可

※整理番号有り

※入場時別途 ドリンク代有り