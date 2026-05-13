Daichi Yamamoto、さらさ客演に迎えた新曲「Uber」リリース

Daichi Yamamotoが5月13日、ニューシングル「Uber」をリリースした。

2023年に自身のレーベル〈Andless〉を立ち上げ、2025年には台湾を含む全9都市を巡るワンマンツアーを成功させたDaichi Yamamoto。EP『Box Of Summer』、アルバム『Secure+』のリリースに加え、数多くの客演参加など、シーン内外で存在感を広げ続けている。

「Uber」は、DJ SCRATCH NICEがプロデュースを手がけ、シンガーのさらさを客演に迎えた一曲。有機的なビートの上で、都会の慌ただしい日常の中でこぼれ落ちてしまいがちな感覚や、自分本来のリズムを取り戻すような視点を描き出す。歌詞には、彼がこれまで幾度となく訪れてきた沖永良部島の情景も織り込まれており、都市と自然のコントラストが楽曲に奥行きを与える。

また、Daichi Yamamotoはワンマンライブ『Kudos：Daichi Yamamoto Live 2026』の開催を発表。6月27日（土）に東京・豊洲PITで行われる公演はすでにソールドアウトしており、5月31日（日）に大阪・Zepp Nambaで開催される公演のチケットは最終先行受付がスタート。今年のワンマンツアーは東京・大阪の2公演なので、残されたチャンスは大阪公演のみとなる。

＜リリース情報＞

Daichi Yamamoto

「Uber (feat.さらさ)」

https://linkco.re/Um9MU3Tz

＜ライブ情報＞

Kudos：Daichi Yamamoto Live 2026

全公演共通URL https://eplus.jp/daichiyamamoto/

2026年5月31日（日）大阪 ZEPP Namba

時間：OPEN 17:00 / START 18:00

1F スタンディング 前売り6,500円（税込・D別）

2F指定席 前売り 7,500円（税込・D別）

問い合わせ：キョードーインフォメーション（0570-200-888）

2026年6月27日（土）Thank you, SOLD OUT!!

会場：東京 豊洲PIT

時間：OPEN 17:00 / START 18:00

価格：オールスタンディング前売り6,500円（税込・D別）

問い合わせ：SOGO TOKYO（03-3405-9999）