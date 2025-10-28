剛力彩芽、“推し”を明かす「大好き」「妄想しながら推すのが楽しい」

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#8が、24日に配信された。
剛力彩芽の“推し”はbuck number
番組では、「芸能人なのにガチオタすぎる」と話題の吉木りさが、ボーイズグループ・INIへの熱すぎる “推し活”に密着した。
スタジオトークで “推し活”の話題になると、剛力彩芽は「私はbuck numberのファンクラブに入っているので」「大好きです」と明かし、「(ライブは)必ず行って。基本一人。ファンクラブに登録してる人しか行けないので」と説明。
また、buck number関連の仕事のオファーなどは「基本的には(断る)。恐れ多すぎて」と言い、MEGUMIが「対談とかは?」と聞くと、剛力は「昔はさせていただいてるんですけど、今は恐れ多いんで……(ファンとしての)この距離で」と回答。MEGUMIが「この距離がいいんだよね」と納得すると、剛力は「そうなんですよ! 妄想しながら推すのが楽しい」としみじみと語っていた。
【編集部MEMO】
