ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#8が、24日に配信された。

  • 『ダマってられない女たち season2』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.,

    『ダマってられない女たち season2』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.,

剛力彩芽の“推し”はbuck number

番組では、「芸能人なのにガチオタすぎる」と話題の吉木りさが、ボーイズグループ・INIへの熱すぎる “推し活”に密着した。

スタジオトークで “推し活”の話題になると、剛力彩芽は「私はbuck numberのファンクラブに入っているので」「大好きです」と明かし、「(ライブは)必ず行って。基本一人。ファンクラブに登録してる人しか行けないので」と説明。

また、buck number関連の仕事のオファーなどは「基本的には(断る)。恐れ多すぎて」と言い、MEGUMIが「対談とかは?」と聞くと、剛力は「昔はさせていただいてるんですけど、今は恐れ多いんで……(ファンとしての)この距離で」と回答。MEGUMIが「この距離がいいんだよね」と納得すると、剛力は「そうなんですよ! 妄想しながら推すのが楽しい」としみじみと語っていた。

【編集部MEMO】
数多くのドラマの出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐にわたり活動の幅を広げる剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題のヒコロヒーがMCを務める、ABEMAの新番組『ダマってられない女たち』。芸能界で華々しい活躍をみせながらも人生の酸いも甘いも知り尽くす3人が、“女性の幸せ”について自由に本音で語り合う。

剛力彩芽、“推し”を明かす「大好き」「妄想しながら推すのが楽しい」
トップモデルに憧れる娘が摂食障害に　16歳で体重は36kgまで落ちて「歩けない」状態　無力感を感じていた母は兄弟たちに電話で相談した
注目の俳優・鳴海唯、出演作が続く中での“変化”「作品の中で担う役割、役がどんどん大きくなっているので…」
週刊誌が“事実と異なる噂話”で突撃取材　そのネタ元に騒然「えぇぇぇ!?」「ゲスやなぁ」
女性が棋士を目指すことの過酷さと重み、そして葛藤が語られる　ドラマ『MISS KING』
城田優の母は3度の結婚と離婚を経験　父親が違う5人の子どもを育て上げる　3度の結婚で分かったことは…
倉科カナの原動力は家族、“にゃんこ”、そして芝居で得られる“ときめき”「また『わー!』と花が咲く瞬間に出会いたいと思うんです」
ロバーツ監督、佐々木朗希に感じた“ある変化”「今それが芽生え始めています」
柴咲コウと川口春奈が週刊誌に抱くイメージ「こと芸能に関しては…」「私も全く同感です(笑)」
令和ロマンくるま、“今、理論上は一番おもしろい”と思う芸人とは「天下取るべき」
「台本を読ませていただいてハッとしました」　横山裕がマネージャー役でドラマ『スキャンダルイブ』出演決定
モモコグミカンパニー、食事の約束をした人と連絡不通→タロット占いで「悪い知らせ」のカード　すると“予兆”が的中し…
関連画像をもっと見る