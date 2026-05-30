「ひどいです（笑）！」りくりゅう・三浦璃来が木原龍一の素顔を暴露!?「なぜか落ち込んでいるときに…」

「上質な音楽を、じっくり味わう。」をテーマにTOKYO FMで放送中の生ワイド番組『THE TRAD』（毎週月曜～木曜15:00～16:50/月・火：稲垣吾郎、山本里菜 水・木：ハマ･オカモト（OKAMOTO'S）、森音朱里）。各音楽ジャンルに秀でたマイスターたちとともに、本質的で流行に左右されない、上質な音楽と趣味の話題をお届けする音楽番組です。

今回の放送では、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック（以下、ミラノ・コルティナ大会）で日本人ペア初となる金メダルを歴代最高得点で獲得した“りくりゅう”こと、フィギュアスケーターの三浦璃来（みうら・りく）さん、木原龍一（きはら・りゅういち）さんが登場！ 本記事では、落ち込んだときの“慰め合い方”について伺った模様をお届けします。

三浦璃来さんと木原龍一さんがペアを結成したのは2019年。2022年に開催された北京オリンピックの団体戦で自己ベストを更新し、初の銀メダルを獲得。その後、2022～2023年のシーズンでは、世界選手権、四大陸選手権、グランプリファイナルを制覇する年間グランドスラムを達成。ケガなどによって活動が難しい期間もありましたが、復活後の2025年の世界選手権で2度目の優勝。そして、今年2月に開催されたミラノ・コルティナ大会では、ショートプログラム5位から、フリースケーティングで歴代最高得点を記録して逆転を果たし、日本人ペア初となる金メダルに輝きました。

◆ペア結成7年で培った信頼関係

稲垣：ミラノ・コルティナ大会で素晴らしい逆転劇を見せてくれたお2人ですけれども、例えば、落ち込んだときは、お互いどんなふうに接するのですか？

木原：基本的に、璃来ちゃんはあまりネガティブにならなくて、落ち込まないんですよね。

稲垣：え!? そうなのですか？

三浦：落ち込むことはあるんですけど……木原選手は、なぜかそういうときに慰めてくれなくて、逆にめっちゃ笑われるんですよ。「落ち込んでるわぁ！」みたいな（笑）。

山本：ハハハ（笑）！

稲垣：（三浦選手がジェスチャーで）指をグルグルって（笑）。そこまで？

木原：いやなんか……自分が言うのもなんですけど、「そんなに落ち込まなくていいじゃん」っていうときがあるので。

三浦：ひどい（笑）！

木原：でも、いい感じにバランスを取っています。

稲垣：龍一くん、ひどい？

三浦：ひどいです（笑）！

山本：そこからケンカに発展したりしないのですか？「慰めてよ！」って思うときもあるじゃないですか。

三浦：でも、もう7年一緒に滑ってきて性格もすごく理解しているつもりなので、そこはもう大丈夫です。

山本：素晴らしい！

稲垣：大人だねぇ。

＜番組概要＞

番組名：THE TRAD

放送日時：月～木 15:00～16:50

パーソナリティ：月・火：稲垣吾郎、山本里菜 水・木：ハマ･オカモト（OKAMOTO‘S）、森音朱里

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/trad/

番組公式X：@THETRAD_TFM