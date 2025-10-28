皆さんは、死ぬほど大好きすぎる食べ物、ありますか?そんな大好きなものなら、どんな組み合わせでも美味しく感じちゃうかも!?今日はあの「ドンキの偏愛めし」シリーズのご紹介です!

今回ご紹介するのは、ドン・キホーテ新作の「愛しのフライドポテト弁当」。

炭水化物に炭水化物を合わせると言う衝撃の偏愛めし。カロリーオーバーはもちろんのこと、栄養が偏りすぎて満足できないのでは!? でも、あのほのかに塩味を感じるポテトで食べる飯は美味いのかもしれない……。早速調査してきました!

フライドポテトでご飯は普通でしょうが! のインパクトがすごい

愛しのフライドポテト弁当

『愛しのフライドポテト弁当』(430円)

○販売期間

10月1日(水)～

○対象ショップ

ドン・キホーテ各店(一部店舗を除く)

まずこの衝撃のパッケージ。キャッチコピー「フライドポテトでご飯は普通でしょうが！週7食余裕と豪語するもはや依存症の社内のあの娘に捧ぐ!愛しのフライドポテト弁当」が伝わる狂愛っぷり。

白い米と黄色いポテトしかありません。見渡す限りの炭水化物。これ、ほんとに食べ合わせ大丈夫そう?

ポテト3種入り「愛しのフライドポテト弁当」を実食

愛しのフライドポテト弁当

開けると部屋中に広がるポテト臭。これが美味しいんだよなぁ。ご飯にはパセリがかかっていて、とりあえず3色あるため、見栄えは問題ないです(?)

さて、気になるポテトは3種類! 一つずつご紹介します!

愛しのフライドポテト弁当

まず1種類目が、有名ハンバーガー店っぽい細めのポテト。それもしんなりとした方です。塩加減がちょうどいい!

しっとりとしているため、意外とお米に合います。むしろお米と食べた方がしっとり感が上がっておいしいです!

愛しのフライドポテト弁当

2種類目は、ハッシュドポテト! これが最もしんなり系で、そして最も甘みがありました!

なぜかというと、最も油っぽいから!! しっかりと油でコーティングされちゃってます。なんとも罪深い……。これだから美味しいんですよね、全く……!!

愛しのフライドポテト弁当

3種類目は、いわゆるファミレスのポテト! 一番パサパサ系のポテトです!

じゃがいもをそのまま感じられる3つ目のポテトが、実は一番お米に合うんじゃないかと思います。ボリュームも一番です!

愛しのフライドポテト弁当

お弁当としては、カロリー的にも量的にも大満足! むしろこのあとのジムでの運動までセット販売すべきなのでは!? と思うくらいの背徳感。

週7で食えるかというと……、2日で胃もたれ確定です(笑)

ただ、このハイカロリー飯、年1でやりたくなる。ハマってしまう魅力がありますね。

実は4店舗回って購入、人気商品なのかも

ということで、ドンキの偏愛メシのご紹介でした。皆さんはいかがだったでしょうか?

「フライドポテト」という名前がつくものならなんでも大好き愛してるという方にはぜひおすすめです!

見た目と名前のインパクトが絶大すぎて、私はこの商品を買うためにドンキを4つ梯子しました……。そのくらい大人気(?)ではありますが、最近お腹周りが気になる私的には、罪の意識が大きすぎて耐えられません。

あ……でも……ポテトが私を呼ぶ声がする……。ちょっとそこのドンキまで行ってきます!