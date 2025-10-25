【40歳以上限定!?】大人が本気で楽しむカートレース「第6回エーモングランプリ」が11月23日に開催！｜エーモンが主催、神戸スポーツサーキットにて｜

カー用品を企画・販売するエーモンが、2025年11月23日（日）に、40歳以上を対象としたカートレース「第6回エーモングランプリ in KOBE SPORTS CIRCUIT」を開催する。

【画像】かつての熱い思いをカートにぶつける!? 大人のカートレースをエーモンが開催

このイベントは、かつてクルマ好きだった大人に、改めて運転の楽しさを思い出してもらい、再びクルマへの情熱を取り戻してほしい、という思いから生まれたもの。

当日は、ドリキン（ドリフトキング）こと土屋圭市氏や、プロレーシングドライバーの高木真一選手がスペシャルゲストとして招かれ、トークショーや2人乗りカートの同乗体験を実施する予定となっている。

また、豪華賞品が当たるチャリティーくじの販売や、カートと一緒に撮影できるフォトスポットなど、カートレースに参加しなくても楽しめるイベントとなっている。

カートレースは40代、50代、60代の世代別に分かれて行われ、土屋圭市氏と高木真一選手が実況解説を担当し、レースを盛り上げる。

また、カート未経験の人が気軽に体験走行ができる「未経験者限定フリー走行」（要事前申し込み、参加費無料）も行われるので、カートに興味があってもまだ触れたことがないという人にも絶好の機会となるだろう。

なお、世代別カートレースや未経験者限定フリー体験走行への参加は事前応募が必要で、抽選制となっている。応募期間は2025年10月31日（金）までとなっている。

そのほかのレース観戦やイベント内の催しについては無料で入場でき、自由に参加可能だ。会場では旧車も展示され、エーモングループのせせらぎの湯によるフードコーナーでは名物の巻きずしやプリンの販売も行われる。大人が熱く真剣にはしゃぐ姿が見られそうなこのイベント。レース以外に楽しいコンテンツを用意しているので、興味が湧いたらぜひ参加してほしい。

［イベント内容］

・世代別カートレース（40代の部、50代の部、60代の部）〈40歳以上、普通自動車運転免許保持者〉

・未経験者限定フリー体験走行〈20歳以上、普通自動車運転免許保持者〉

・土屋圭市氏・高木真一選手によるトークショー

・プロの走りを助手席で、サプライズ道場体験

・スペシャルゲストによるサイン会

・旧車展示・チャリティーくじ販売・フォトスポットブース

・エーモングループせせらぎの湯によるフードコーナー

［エーモングランプリ開催概要］

●開催日時：2025年11月23日（日）8：00〜（小雨決行）

●会場：神戸スポーツサーキット（兵庫県神戸市西区伊川谷町布施畑917）

●カートレース参加費：無料

●カートレース募集定員：

世代別カートレース：各世代20人

未経験者限定フリー体験走行：20歳以上20人

●観戦：無料、事前申し込み不要

●主催：エーモン

第6回エーモングランプリ特設ページ

https://www.amon.jp/diy/event/amongp2025/

〈文＝ドライバーWeb編集部〉