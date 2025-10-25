楽天グループが運営する楽天市場は10月23日、ユーザーの購買行動分析データや一般消費者へのアンケート調査をもとに、今冬に注目を集めそうな消費行動や商品をまとめた「楽天市場 2025年冬のトレンド予測」を発表した。

省エネ志向で広がる「パーソナル寒さ対策」

光熱費を含む物価高が家計を圧迫する中、今年の冬は寒さ対策グッズを購入する際に、省エネがより一層求められることが予測される。楽天市場においては、光熱費を抑えながら自分が過ごす空間だけを局所的に温められる寒さ対策や、日常生活に効率的に温活を取り入れる「ながら温活」に注目が集まっている。個人に合わせて最適化された「パーソナル寒さ対策」で、快適な冬を過ごそうとする需要が高まると予測される。

同社が2025年10月、20代～60代男女1,000人を対象に実施した調査(以下「本調査」)では、今年の物価高について「気になる」と回答した人は約9割、「今年の冬は節約したい」と回答した人は約8割に上り、家計防衛への意識が明らかになった。物価高以外に不安に感じる点としては、「電気代・ガス代など光熱費の高騰」が最も多く、次いで「気象(寒さ・積雪など)」「感染症の流行(インフルエンザ・新型コロナなど)」が上位に挙がった。これらの結果から、消費者が冬の生活において、経済的な負担面で不安を抱えていることが見受けられる。

楽天市場では、光熱費を抑える効果が期待できる「省エネ防寒グッズ」の流通総額が伸長している。一例として、窓や壁からの冷気を防いで住宅の断熱性を高める「断熱フィルム」や「冷気ガード」などの商品において、2024年の流通総額が前年比で約1.3倍に伸長している。また、身の回りの行動範囲に限定して温めることができる「パーソナル暖房」は、コスパと快適性を両立できるとして注目を集めている。例えば足元専用の「ホットマット」は2024年の流通総額が前年比約1.3倍、就寝時から、日中の着用タイプまで幅広く使われている「電気毛布」は約1.2倍とそれぞれ需要が拡大している。さらに、暑さ対策としても利用できる二刀流防寒グッズの注目も集まっている。一例として、冷温両用で使える「充電式カイロ」や「ランドセル用メッシュパッド」など、通年で利用できる多機能な防寒グッズが登場している。

本調査では、体を温める「温活」をしたいという回答は約7割に上り、関心の高さがうかがえた。日常生活に温活を取り入れる「ながら温活」にも約半数が「興味がある」と回答しており、温活をしたいシーンのトップ3は「仕事中」「家事中」「就寝中」だった。

楽天市場においても、仕事中に手や足を温めるヒーター機能付きの「デスクマット」や「マウスパッド」、キッチンで足元を温める「ホットキッチンマット」、就寝時に利用できる「着圧ソックス」や「腹巻」など、個人のライフスタイルにあわせて「ながら温活」を取り入れられる商品を数多く扱っている。2024年における「ながら温活」関連商品の流通総額は前年比で約1.2倍と伸長しており、特に冬においては前年比で約1.8倍と拡大した。今年もさらに注目が高まると予測している。

「家チャージ」まとめ買い需要が拡大

本調査では、約6割が「今年は大容量パックやまとめ買いの購入が増えた」と回答し、今年の冬に大容量パックやまとめ買いで購入を検討しているものとして、日用消耗品や食品が上位となった。また、その理由は「節約のため」に加え、「ストックがないと不安だから」や「買い物頻度が減り、効率的なため」といった、日常的に使用するものを意識的に補充することで安心感を得るニーズと効率性を重視する回答が挙がった。

楽天市場においても、日用消耗品の大容量パックやまとめ買い需要(家チャージ)が拡大しており、特に大容量タイプの「トイレットペーパー」は2024年12月～2025年2月の流通総額が前年同期比で約2倍、「ティッシュペーパー」は約1.5倍、「歯ブラシ」のまとめ買いは約1.4倍とそれぞれ伸長している。この大容量やまとめ買いによる日用消耗品の計画的な補充は、物価高時代において増加しており、ブラックフライデーや年末商戦などにおいてさらに関心が高まると予測している。

さらに、新しい年を迎えるにあたり日用消耗品を買い替えたいという需要もみられている。本調査では、約4割が年末に向けて生活必需品や身の回りのものを「新調したい」と回答した。また、その中でも「下着・肌着・靴下」「歯ブラシ」「タオル」などが上位に挙がった。年末の「チャージ消費」が、こうした計画的な買い替え需要においても見受けられる。

節約志向が続く一方で、楽天市場では年末において自分へのご褒美(自分チャージ)として嗜好品の需要も高く、物価高の中でも日々の満足度を維持したいという消費者のニーズがあることが見受けられる。本調査では、物価高が気になる中でも自分へのご褒美を約4割が購入予定と回答した。

楽天市場では、2024年12月～2025年2月におけるパジャマの流通総額が前年同期比で約1.3倍に伸長しており、、特に肌触りの良いものや機能性の高い高価格帯のパジャマに人気が集まっている。また、楽天が運営するファッション通販サイト「Rakuten Fashion」では2～5万円のバッグを中心に需要が高まるなど、生活の質を高める商品への購買行動がうかがえる。

Rakuten Fashion SALON adam et rope'「小型バッグ」(25,300円)

自宅で楽しむ「行列飯」

本調査では、今年の冬は物価高の影響で「食費の節約を心掛けている(外食を控え自炊をするなど)」という回答が半数以上となった一方で、今年の冬に自宅での食事を「より充実させたい」「より楽しみたい」と答えた人が約7割に上った。さらに、「行列に並ばずに、人気グルメを自宅で楽しみたい」と半数以上が回答し、自宅で楽しみたい行列グルメとしては、「生ドーナツ」「韓国料理」「麻辣湯」「タコス」などが挙がった。このことから、外食を控える中でも、自宅で手軽に行列グルメを楽しみたいというニーズがあることがうかがえる。

楽天市場では、街でも行列ができるなど近年トレンドとなっている「生ドーナツ」やハワイ発祥の揚げドーナツ「マラサダ」の売れ行きが好調となっている。生ドーナツは2024年の年間流通総額が前年比約1.2倍、マラサダは約2倍に伸長している。

さらに今年は、「麻辣湯」の2025年1月～8月の流通総額が前年同期比で約13倍、「韓国パン」が約3倍、「タコス」が約1.2倍とそれぞれ伸長しており、年末年始の自宅での集まりや、寒い時期に温かい食事を楽しむニーズなどから、冬にはより需要が伸びることが予測される。