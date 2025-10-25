元プロ野球選手で野球解説者の大矢明彦氏が、YouTubeチャンネル『フルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】』で14日に公開された動画に出演。古田敦也氏の台頭前後で変わったことを語った。

古田敦也氏

「古田くんの力がすごく大きかった」

出演者それぞれがベストナインを決める企画で、「7番・キャッチャー」に古田敦也氏と谷繁元信氏の名前を挙げた大矢氏は、「僕らの時代というのは、(キャッチャーは)我慢して怒られ役で8番でっていうのが、梨田(昌孝)くんくらいのときまでは、そういう感じでやってたと思うんだけど」と振り返る。

さらに、「古田くんがゲームに出るようになって。ちょうどその頃からサッカーの中継が始まって、ゴールキーパーが司令塔だと言われるようになったのと同時に、プロ野球中継がセンターからのカメラが入るようになった」と続けつつ、「それで、キャッチャー・古田の顔を映しながら、どういうふうに目が動いて、(どこを)見ているのかっていうところから、野球もキャッチャーが司令塔という扱われ方をして」と説明。

そして、「今まで割と暗いイメージだったキャッチャーが、野球の中でも守りはキャッチャーが一番大事だと世間に知らしめてくれたのが、やっぱり古田くんの力がすごく大きかったんですよね。だから、今までとガラッと野球のイメージを古田くんが変えてくれた」と賛辞を贈っていた。