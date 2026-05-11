「この人、なんだか怖い……」そんな小さな違和感から始まったママ友トラブル。児童館で出会った“普通のママ友”は、やがて境界線を越え、日常をじわじわと侵食していく――。逃げ場のない関係の中で起きた執着の実録、人気ブロガー・まるさんが描く『児童館で執着ママにロックオンされた話。』をご紹介します。
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第40話
そうきたか――!! つづく。
ある日突然始まったあるママ友の異常な執着――
⇒✅『児童館で執着ママにロックオンされた話。』を1話からイッキ読み!
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「この人、なんだか怖い……」そんな小さな違和感から始まったママ友トラブル。児童館で出会った“普通のママ友”は、やがて境界線を越え、日常をじわじわと侵食していく――。逃げ場のない関係の中で起きた執着の実録、人気ブロガー・まるさんが描く『児童館で執着ママにロックオンされた話。』をご紹介します。
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そうきたか――!! つづく。
ある日突然始まったあるママ友の異常な執着――
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