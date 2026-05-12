行きつけのカフェで出会った素敵な男性に、一目ぼれしてしまった花菜。合コンをすることになるも、友達がおらず……。偽の友人をレンタルできるサービス「友達代行」の“キヨ”と共に合コンへ向かうが、一目惚れした相手はとんでもない差別男だった! 酷い言葉ばかり浴びせてくるその男に、キヨが……!? こんな友達欲しかった！と思わせてくれる、痛快スカッとストーリー!
DPNブックス「コミックなにとぞ」発の漫画『友達代行～あなたのお悩み解決します～』(著・北村エリ)より一部をご紹介します。
3巻(2)
マイナビニュースでの試し読みはここまでとなります。『友達代行～あなたのお悩み解決します～』は、各種電子書店で好評発売中です。
こんな友達欲しかった!?
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『友達代行～あなたのお悩み解決します～』(北村エリ/DPNブックス)
～友達代行とは、偽の友人をレンタルできるサービスのこと～
行きつけのカフェで出会った素敵な男性に、一目ぼれしてしまった花菜。合コンをしようと提案されてOKするも、“私 友達いないんだった!!
そこで見つけたのが【友達代行】。
友達代行の“キヨ”と共に合コンへ向かうが、一目惚れした相手はとんでもない差別男だった!酷い言葉ばかり浴びせてくるその男に、キヨが…!?
次々と現れるモヤっとさせられる人間達に、キヨはどう立ち向かうのか。
こんな友達欲しかった!と思わせてくれる、痛快スカッとストーリー!
各種電子書店で好評発売中です。
(C)北村エリ／DPNブックス