バンダイは、『ビーロボ カブタック』より「RE:スーパーチェンジ カブタック」(4,400円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年3月発送予定。

1997年～1998年にかけてテレビ朝日系列で放映された『ビーロボ カブタック』より、放送当時に発売されていた変形フィギュア「スーパーチェンジシリーズ」を復刻・アップデートし商品化。

本商品は、『ビーロボ カブタック』の主人公である「カブタック」の完成フィギュア。番組の代名詞ともいえる「スーパーチェンジ」をギミックとして搭載しており、愛らしいフォルムの「ノーマルモード」からスタイリッシュな「スーパーモード」への変形を楽しめる玩具となっている。

当時品からの変形ギミックはそのままに、復刻に際して一部構造を改修。股関節部分や首部分の可動域が増し、より幅広いポージングが可能となっている。

さらに外観についてもアップデート。各所の塗装範囲を当時品から変更し、劇中のデザインにより近づけています。またシールによって再現していた箇所を塗装に変更するなど、細かくアップデートを施している。







(C)東映