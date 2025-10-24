【平塚 オープンレポ】HIRATSUKA SEA TERRACE（ひ…

平塚市龍城ケ丘を通る国道134号線の海側に、かつて存在した龍城ケ丘プール。2013年に76年の歴史に幕を下した龍城ケ丘プールは、長い期間放置されてきた歴史があります。その龍城ケ丘プール跡地に加え、国道134号線沿い東側エリアを再開発した新たな公園がHIRATSUKA SEA TERRACE（ひらつかシーテラス）。相模湾を眼前に臨み、天気が良い日には富士山も眺められる、絶好のロケーションに誕生する公園です。

計画の初期段階から商業施設が入るとの情報が出回り、SNSでは「平塚にも道の駅が出来る」と噂されていた時期もありました。ただ実際には都市公園において、飲食店や売店などを設置・運営する民間事業者を公募により選定する制度「Park-PFI」を活用した公園施設になります。

ひらつかシーテラスは、2025年10月31日にオープン予定。それに先駆けて、10月24日にはメディア向け内覧会を実施されています。この内覧会に編集部も参加しました。地元在住のライターが、新たな観光スポットとしても注目を集める「ひらつかシーテラス」の見どころをお伝えします。

ひらつかシーテラスとは？

ひらつかシーテラスは平塚市の新たな交流の場や憩いの場であり、海辺のある暮らしが体感可能な公園施設です。近隣には定期的にマルシェなどのイベントが開催される「湘南海岸公園」やビーチバレーの聖地であると共に軽食も楽しめる「湘南ベルマーレひらつかビーチパーク」があり、海岸に整備された遊歩道（自転車の通行可）で「ひらつかタマ三郎漁港（新港）」とも繋がっています。

今回のメディア向け内覧会の実施前には落合克宏平塚市長が登場し、定例市長記者会見を実施しています。この会見で落合市長は、ひらつかシーテラスについて「平塚には海がある。ただ、これまでは平塚の海の魅力を発信できていなかったと思います。シーテラスを通して平塚の海を感じてもらいたい」と語っていました。

シーサイドテラス

公園名の由来となった、海に向かって伸びるテラスです。このテラスからは海岸に降りることも可能で、相模湾の景色だけでなく、周辺では砂浜特有の塩分や強い風、乾燥といった厳しい環境に適応した海浜植生に触れ合うことが可能です。

エントランス棟

駐車場の横に建つエントランス棟には、トイレやコインロッカーを用意。1階にはコンビニが入る予定ですが、当初は平塚市のPRコーナーとして運用される予定です。

展望テラス

エントランス棟の屋上は展望テラスとして整備されています。この展望テラスは海抜12.8メートルが確保され、津波注意報以上発令の際には緊急避難施設として機能するそう。一時的には665人の避難を受け入れることが可能です。

マルシェ棟

軽食や野菜、雑貨などが購入可能なマルシェ棟には10店舗が入ります。地元らしさを醸し出すシラス丼や、平塚エリアでは初出店となる店舗も入るそうなので楽しみですね。

グランズシーサイド

小物や雑貨、野菜などの販売。

PIZZA STAND DIVERTENTE

ナポリピッツァドッグ、イタリア料理、ドリンクなどの販売。

colorful eat カラフルイート

オープンサンド、スムージー、ドリンクなどの販売。

N's chiffon

シフォンケーキ、ロールケーキなどの販売。

湘南海鮮丼 光湘

海鮮丼や釜揚げしらす丼、物産品などの販売。

COSMIC BURGER

ハンバーガー、ホットドック、ビーフボール、チュロス、スープなどの販売。

たこ焼き あほや

タコ焼き、ぺちゃ焼きなどの販売。

ポークたまごおにぎり810

ポークたまごおにぎり、沖縄そば、ミニ丼などの販売

抹茶日和

かき氷、スイーツなどの販売

Litus by the sea

キューバサンド、ブイヤベースカレーなどの販売

BBQレストラン棟

ひらつかシーテラス中央エリアにあるBBQレストラン棟には、バーベキュースポット「Grill Pia 」がオープン。2012年から商業施設の屋上でBBQガーデンを運営開始し、都市型レジャー市場を牽引する株式会社デジキューが経営しています。

Grill Pia （グリルピア）

大型スーパーマーケットのロピアと提携するバーベキュースポットとして注目を集めたGrill Piaは、平塚エリアでは初出店。食材も機材も不要の手ぶらスタイルに加え、食材や飲み物を持ち込むプランも用意されています。平塚市内には2店のロピアがあるので、食材持ち込みプランを活用するのもアリ。

現在はグリルピア ひらつかシーテラスのサイトで利用予約を受け付け中です。

イベントプレイス

様々なイベントが開催される予定のイベントスペースです。11月1日から11月3日にはオープニングイベントとして、キッズダンスやフラダンスが開催予定。その他にも1年を通じて様々なイベントが開催されるそうなので、公式ホームページの確認をお忘れなく。

芝生広場

スペースに余裕のある芝生広場では海を眺めながらリラックスするだけでなく、マルシェ棟やBBQレストラン棟でテイクアウトしたフードを楽しむのもアリ。

この芝生広場や展望デッキでは「モーニングBEACHヨガ」や「満月ヨガ」など、有料アクティビティ「OUTDOOR FITNESS平塚」が実施される予定です。詳しくはひらつかシーテラス公式ホームページをご確認ください。

スポーツフィールド

さまざまなスポーツで身体を動かせる多目的広場。取材時に利用可能なスポーツの提示はありませんでしたが、あくまでも公共の公園なので、ルールを守って利用するのが肝心ですね。

駐車場

ひらつかシーテラスの駐車場は「第1駐車場」と「第2駐車場」に分かれていて（いずれも有料）、あわせて85台が駐車可能です。その他にも無料で利用可能な駐輪場（71台）とバイク駐車場（14台）も用意されています。

まとめ

海岸に直結するだけに、ひらつかシーテラスは想像以上に海が感じられる公園でした。シーテラスに繋がるスロープの脇には簡易的なシャワーが設置されているので、足についた砂を洗い流すことも可能なのも、海に接した公園らしさが感じられますね。

参考までに整備された遊歩道を利用して、ひらつかタマ三郎漁港まで往復すると、約4kmのウォーキングコースになります。観光スポットだけでなく、地元民の健康にも働きかけてくれそうな公園が2025年10月31日に誕生します。

ひらつかシーテラス 施設情報

営業時間

公園 24時間

公園管理事務所

マルシェ棟 am10:00～pm7:00（※店舗により異なる場合あり）

BBQレストラン棟 店舗にお問い合わせください

定休日

公園施設：なし

商業施設：店舗により異なります

支払い方法

各店舗でお問い合わせください

アクセス

JR平塚駅南口から徒歩22分

住所：〒254-0814 神奈川県平塚市龍城ケ丘１９−１５

駐車場：あり・普通自動車：85台（有料）・オートバイ：14台（無料）・駐輪場：71台（無料）