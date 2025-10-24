ロッテは24日、美馬学氏の二軍投手コーチ就任を発表した。背番号は後日、発表。
美馬氏はロッテ球団を通じて「このたび、千葉ロッテマリーンズのコーチに就任することになりました。これまで支えてくださったファンの皆さま、指導者の方々、チームメイト、そして家族に心から感謝しています！恩返しの気持ちを胸に、これからは選手たちの成長をサポートし、チームに貢献できるよう全力を尽くしたいと思います！」とコメントした。
