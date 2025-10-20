竹書房は、WEBコミックサイト「WEBコミックガンマ」「WEBコミックガンマぷらす」「ストーリアダッシュ」「まんがライフWIN」の作品を集約し、新たに毎日更新のWEBコミックサイト「竹コミ！」を2025年10月17日(金)12：00より公開し、サービスを開始した。

今回のリニューアルでは、竹書房のWEBコミックを一挙に集約するとともに、より楽しく利用できる新機能が追加されている。

●「竹コミ！」新機能紹介【無料会員登録でさらにお得に！】

(1)ミッション達成でチケットGET！

各種「ミッション」をクリアすると、1話分を無料で読める「すぐ無料チケット」がもらえる。

(2)人気作の最新2話が無料！

異世界・ラブコメ・ファンタジー・ホラー・グルメ・日常系4コマなど、200作品以上の豊富なラインナップ。その最新2話が無料で読めるほか、期間限定の無料キャンペーンも開催中。

(3)23時間で1話分無料！「待てば無料」機能

23時間待つと1話分が無料で読める。毎日のログインで気になる作品を楽しむことができる(※対象作品に限る)。

(4)毎日引ける「すぐ無料ガチャ」！

「すぐ無料チケット」がもらえるガチャを毎日無料でプレイ！お得にチケットを手に入れるチャンス。

●竹コミ！開始キャンペーン実施

「竹コミ！」のOPENを記念して“竹コミ！開始キャンペーン”が10月17日12：00より順次開催される。人気の竹書房作品が無料で読めるチャンス。会員登録でさらに無料話数がUPする。

【開始キャンペーン作品一覧】

■2025年10月17日～2025年11月15日

・メイドインアビス：1-8話：完全無料 9-47話：会員限定無料

・魔法少女にあこがれて：1-5話：完全無料 6-20話：会員限定無料

・うちの会社の小さい先輩の話：1-21話：完全無料 22-68話：会員限定無料

・チート薬師のスローライフ：1-5話：完全無料 6-37話：会員限定無料

・ポプテピピック：1-30話：完全無料 31-61話：会員限定無料

・ちょっとだけ愛が重いダークエルフが異世界から追いかけてきた： 1-6話：完全無料 7-19話：会員限定無料

■2025年10月20日～2025年11月3日

・第3王子はスローライフをご所望：1-6話：完全無料 7-16話：会員限定無料

・善人のおっさん、冒険者を引退して孤児院の先生になる エルフの嫁と獣人幼女たちと楽しく暮らしてます：1-6話：完全無料 7話：会員限定無料

■2025年10月22日～2025年11月5日

・聖騎士ですが、高嶺の三聖女の誰かを酔った勢いで抱いてしまった件について：1-3話：完全無料 4話：会員限定無料

・モンスター女幹部は幼き勇者を溺愛する：1-4話：完全無料 5話：会員限定無料

・異世界嫁探しのススメ ～30代独身男性は、モンスター娘から需要があるらしい～：1-8話：完全無料 9-10話：会員限定無料

■2025年10月29日～2025年11月12日

・あくまで魔女の誘惑ですから：1-3話：完全無料 4話：会員限定無料

■2025年11月16日～2025年12年14日

・今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～：1-5話：完全無料 6-20話：会員限定無料

■2025年11月23日～2025年12月21日

・搾り取らないで、女商人さん!!：1-6話：完全無料 7-29話：会員限定無料

■2025年12月7日～2026年1月4日

・魔剣師の魔剣による魔剣のためのハーレムライフ：1-5話：完全無料 6-19話：会員限定無料

●新連載続々登場！(10月新連載)

■『捨てられた第四王女は母国には戻らない』

＜10月20日(月)連載開始＞

原作：風見ゆうみ(ツギクル)

漫画：氷鷹さやか

構成：あさふみ

キャラクター原案：天領寺セナ

【ストーリー】

フラル王国の第四王女として生まれたミーリルは、古くからの言い伝えで王家にとって災厄か幸運のどちらかをもたらすとされていた。

常に体調不良で膨大な治療費がかかり家族から邪魔者扱いされていたミーリル。

ある日、実の家族たちから森に捨てられたミーリルは、隣国のジャルヌ辺境伯家に拾われて――!?

■『破滅ルートを目指して完璧な悪役令嬢になってみせますっ！～推しのため当て馬をやり遂げたいのに、無愛想な護衛騎士様がやたらと絡んできます～』

＜10月21日(火)連載開始＞

原作：琴乃葉

漫画：桜井しおり

【ストーリー】

「なんだ、悪役令嬢って結構簡単じゃない！」

前世で孫から教えられ読んだ恋愛小説の世界に悪役令嬢として転生したサーシュナ。

推しである小説ヒロインのハッピーエンドを守るため、悪役令嬢を演じきることを心に決めた！はずだったのだが……。

転生前の優しいおばあちゃんの性格が抜けず、知らず知らずのうちにサーシュナの評判は上がりまくり！？

しかも婚約者の護衛騎士・ジョスナーにサーシュナの正体がバレてしまって――！？



■『小鳥ライダーは都会で暮らしたい モフモフな相棒と、のんびり異世界冒険記』

＜10月27日(月)連載開始＞

原作：小鳥屋エム(ツギクル)

漫画：凱子包

構成：藤島真ノ介

キャラクター原案：戸部淑

【ストーリー】

辺境の地はもう飽きた。「恐ろしい神の山」で楽しく暮らせる両親と違って、僕は可愛いものに囲まれて快適に生きたいんだ。

賢者の父と天族の母の、大きな愛に包まれて育った15歳の少年・カナリアの、"可愛い"探しの旅が開幕！

相棒の騎鳥・チロロとともに、目指すは王都でスローライフ♪

■『横浜怪談』

＜10月30日(木)連載開始＞

原作：黒史郎

漫画：森野達弥

【ストーリー】

ご当地怪談の真骨頂！日本の文明開化に大きな貢献を果たした横浜の地。発展と繁栄の陰に隠された刻まれた因縁を解く暗黒ガイドをご当地出身の森野達弥先生が鮮やかにコミカライズ!!!

■『滋賀怪談 近江奇譚』

＜10月30日(木)連載開始＞

原作：旭堂南湖

漫画：青山六郎

【ストーリー】

滋賀県出身の講談師、旭堂南湖が地元愛を爆発させつつ蒐集した歴史ある滋賀の怪談奇譚を書き綴った原作を、ご当地在住の漫画家・青山六郎が渾身のコミカライズ！