村の駅が運営する伊豆・村の駅 たまご専門店 TAMAGOYAは10月15日、5種のクリスマスケーキの予約受付を開始した。

今回は、"たまごが奏でる魔法のひととき 笑顔の輪を広げるクリスマス"をテーマに、地元ブランドたまご「日の出たまご」を使用した生地やカスタードクリーム、静岡県産のいちごにこだわったケーキを用意している。

定番となる「TAMAGOYAのクリスマスケーキ」(4,000円〜6,000円)は、しっとり仕立てたスポンジの中に静岡県産いちごと甘さ控えめのクリームが入っている。今回は、ひよこサンタのアイシングクッキーをトッピングした。

「日の出たまごのアップルシブースト」(3,900円)は、フランスのケーキをアレンジした商品。シブーストクリームとカラメルを合わせており、中にはりんご「紅玉」が入っている。

「日の出たまごのブッシュドノエル」(3,900円)は、日の出たまごを使用した生地で、カスタードクリームを混ぜ込んだ生クリームをたっぷり包んだロールケーキ。静岡県産いちごによるデコレーションを施している。

「TAMAGOYAフェアリーテイルズノエル」(1万1,000円)は、長さ34cmのロングサイズが特徴のブッシュドノエル。甘すぎないクリームと甘酸っぱい静岡県産いちごを合わせ、様々な世代で楽しめる味わいに仕上げている。

「TAMAGOYAパリブレスト」(5,600円)は、シュークリームの生地を使用した店長考案のデコレーションケーキ。クリームやチョコレートクリーム、日の出たまごのバームクーヘンなどを合わせている。

予約期間は12月15日の17時まで。11月30日までの早期予約では特典として、日の出たまご4個とオリジナルひよころん缶バッチ1個がもらえる。受渡期間は、12月20日〜25日。