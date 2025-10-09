村の駅が運営するいちご専門店「道の駅伊豆のへそ いちごBonBonBERRY 伊豆の国factory」は10月4日、いちごのクリスマスケーキの予約を開始した。

プレミアムファクトリーツリーショート

今年のテーマは「Berry Happy Christmas ～いちごが主役のクリスマス～」。静岡県産にこだわったいちごを使用し、静岡いちごの美味しさをより一層楽しめるケーキに仕上げた。

「プレミアムファクトリーツリーショート」(8号 1万6,000円)は、静岡県産いちごを中までぎっしり詰めた大人気商品「ファクトリーショート」をクリスマスツリー型に仕上げたもので、いちごを約100個使用している。

「クリスマスファクトリーショート」(4号 4,500円、5号 5,500円、6号 8,800円)は、看板メニュー「ファクトリーショート」をクリスマス仕様に仕上げたケーキ。カップル・家族向けなど、さまざまな用途に応じられる3つのサイズを用意した。

クリスマスファクトリーショート

「いちごのバウムリースケーキ」(3号 1,600円、4.5号 3,800円)は、同店の自慢のバウムクーヘンを生地に使用したオリジナルケーキ。クリスマスリースのように、いちごをはじめとしたフルーツやクリームで色鮮やかに飾り付けた。おひとり様用としてもぴったりな小さいサイズも用意する。

いちごのバウムリースケーキ

「クリスマスボンボンショートケーキ」(4号 4,000円)は、同店の定番商品「ボンボンショートケーキ」をクリスマス使用にしたケーキ。

クリスマスボンボンショートケーキ

「クリスマスボンボンいちごタルト」(5号 6,000円)は、静岡県産紅ほっぺを使用したいちごのタルト。中には濃厚なピスタチオクリームとカスタードクリームを詰めている。

クリスマスボンボンいちごタルト

予約は12月18日まで、店頭と同店オンラインショップで受け付ける。11月30日までに予約した場合、早期特典としてシャンメリーロゼを1本プレゼントする。