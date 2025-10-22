メガハウスは、3Dアクションピンボールゲーム「アメリカンバトルドーム」の最新バージョン「アメリカンバトルドーム ver.ホワイト」を、2025年10月中旬より、全国の玩具販売店にて発売する。

アメリカンバトルドーム ver.ホワイト

本商品は、1994年の発売からこれまでSNSなどで数々の話題を生んだ「アメリカンバトルドーム」の新色版。当時のエキサイティングな楽しさはそのままに、本体色は過去未発売のホワイトカラー。さらにパッケージも一新し、「アメリカンバトルドーム ver.ホワイト」として生まれ変わって登場する。

今回初めて、青(-1点)、黒(-5点)、赤(-10点)の3色カラーボールが付属し、より戦略性のあるプレイが楽しめる仕様となっている。また、電池を使用しないゼンマイ動力を採用しており、手軽かつエコに遊べるのも特徴だ。2～4人で対戦が可能で、家族や友人と白熱したバトルを繰り広げることができるほか、「チンッ! チンッ! 」というベル音の演出がゲームの臨場感をさらに高める。

セット内容は、本体ベース1個、ドームトップベース1個、フリッパー4個、ドームトップ1個、センターホール1個、ドームトップ支柱2個、反射板4個、ネット1個、S字型スピン4個、ベル4個、フェンス2個、カラーボール(青)55個、カラーボール(黒)5個、カラーボール(赤)10個となっている。価格は9,878円。

Battle Dome and associated trademarks designated by are trademarks of Anjar Co . LLC. (c) 1995, 2025, Licensed by Anjar Co. LLC