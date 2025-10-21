ダディーズオピニオンは10月25日・26日、都内最大級のアウトドアイベント「TOKYO outside Festival @ SHOWA KINEN PARK」を、国営昭和記念公園で開催する。

同イベントには100社を超えるブランドやショップが集結。アウトドアのプロが厳選した多種多様な体験コンテンツや最新ギアなどを取りそろえる。

本格的な木登りが楽しめる「ツリーイング」、近年人気のアウトドアアクティビティ「ボルダリング」「スラックライン」、子どもに人気の「バンジートランポリン」「特大スライダー」、自分で釣った魚を焼いて食べる「キャッチ＆イート」など、さまざまな体験型アクティビティも用意する。

会場では、話題のテントや調理器具、ウェアなど、最新のアウトドアギアを、実際に見て触れて購入できる。カスタムカーやキャンピングカーも展示するため、多彩な車両を間近で体験することも可能。当日はJEEPの鉄骨モーグル走行も開催する。

アウトドアグルメが楽しめるブースも設置。厚切りステーキの焼き方を伝える「プロが教える！オージー・ビーフBBQ講座」や「ジョンソンヴィル」ソーセージ試食会では、ステーキやソーセージの試食もできる。10台のキッチンカーも登場し、アウトドアにぴったりのフードを販売する。

各地の名産品や、個性豊かなハンドメイド品を販売するマルシェや、自分だけのアウトドアグッズが作れるワークショップなども開催する。

時間は、10月25日が9:30～16:00、26日が9:30～15:30。