第一三共ヘルスケアの解熱鎮痛薬ブランド「ロキソニン」は10月19日、「国際生理の日」にあわせ、生徒が安心して相談できる環境づくりを目指す特設ページ「保健室と生理」を公開した。

同社は8月20日、「みんなの生理痛プロジェクト for TEEN」の新たな取り組みとして、初の中学・高校の養護教諭向けセミナー・ワークショップ「生理痛会議」を開催した。当日は、会場・オンライン参加を合わせ、全国の中学・高校の養護教諭310名が参加した。

セミナーでは、ティーン世代の生理・生理痛に関する悩みや実態について説明した後、産婦人科医・高尾美穂先生から学校生活に支障をきたすことが多い生理痛や月経困難症などの症状・対処法などについて解説。学校で、生理・生理痛についてどういった情報やアクションがあると指導しやすいかを考えるワークショップを実施した。

このセミナー・ワークショップで寄せられた意見をもとに、学校で養護教諭が情報発信を行う際に活用できる情報をまとめた特設ページ「保健室と生理」を、ロキソニン「みんなの生理痛プロジェクト for TEEN」サイト内で公開した。同ページでは、生理痛に関する正しい情報や実際に学校で取り組んでいる事例を紹介するとともに、生徒へ配布する「ほけんだより」等でも活用可能なデータや保健教材・冊子をダウンロードできる。