ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEが16日、オフィシャルYouTubeチャンネルにて生配信を行い、2025年12月31日で“フェーズ2”を完結し、2026年1月1日に“フェーズ3”を開幕すると発表した。

Mrs. GREEN APPLEの藤澤涼架・大森元貴・若井滉斗

Mrs. GREEN APPLEは、大森元貴(Vo/Gt)、若井滉斗(Gt)、藤澤涼架(Key)による3人組バンド。2013年結成。2015年にミニアルバム『Variety』でメジャーデビュー。2020年7月8日に初のベストアルバム『5』をリリースとともに、“フェーズ1完結”を宣言し、活動休止を発表。約1年8カ月の活動休止期間を経て現在のメンバー編成となり、2022年3月に“フェーズ2開幕”として活動を再開。2023年に「レコード大賞」を受賞し、『第74回NHK紅白歌合戦』に初出場。2024年には2年連続「レコード大賞」受賞を果たし、『第75回NHK紅白歌合戦」に2年連続で出場した。

生配信で大森は、これまでのグループの歩みを振り返り、「私、大森は過去に“フェーズ2”は宇宙であると例えましたが、“フェーズ2”は世の中にミセスをもっともっと広めていくために、音楽番組だけでなくバラエティなどのテレビに積極的に出演させていただき、いろいろなタイアップやコラボをさせていただくなど、フルスロットルで全方位で活動をしようという強い意志と目標を持ってスタートさせました」と“フェーズ2”について説明。

続けて、「ありがたいことに今は、たくさんの方にMrs. GREEN APPLEという名前とさまざまな楽曲を知っていただき、さまざまな記録や賞をいただき、ミセスが大きくなった、楽曲が広く聴いていただけるようになった、皆さんに知ってもらえたと実感しています。つまり、我々が“フェーズ2”で目指していたものがきちんと叶えられたんじゃないかなと感じています」とし、「自分たちが目指したものを叶えることができ、自分たちが残してきた実績と影響力をちゃんと自覚した状態で“フェーズ2”を飾るために、我々Mrs. GREEN APPLEは2025年12月31日をもって“フェーズ2”を完結致します」と宣言した。

さらに、「Mrs. GREEN APPLEは2026年1月1日に“フェーズ3”を開幕します。つまりは、安心してください。活動休止期間を設けません。“フェーズ2”完結後は活動休止期間を設けず、“フェーズ3”を来年1月1日からスタートさせます。そして、メンバー編成は変わりません」と発表。「そして、もっと安心してください。安心させてください。“フェーズ3”開幕後、来年夏頃に1カ月の長期休暇をいただきます。さすがにいただきましょう」と伝えた。