オンライン動画配信サービスHuluを運営するHJホールディングスは、10月15日よりHuluのアプリ・ウェブサイト内で電子コミックサービスの運用を開始した。

Huluは、日本で2011年9月1日から動画配信サービスを開始、今年9月で14周年を迎える。動画配信サービスを開始してから話題のアニメ・ドラマ・映画・バラエティ・ライブ、さらにHuluオリジナルとしてドラマやバラエティなども制作・配信している。近年では、原作コミックのアニメ化・実写化作品の視聴が増加する一方、会員からの「原作も併せて読みたい」というニーズにこれまで応えられていなかったという。

今回新たにHuluを利用するユーザーは、動画コンテンツだけでなく、電子コミックを購入すれば同じアプリ・ウェブサイト上で楽しめるようになった。動画を視聴していた作品の原作をその場でチェックでき、動画と電子コミックをひとつのアカウントでシームレスに楽しめる。既にHuluで動画サービスを利用しているユーザーは、アプリを最新版に更新すればコミックサービスも利用可能だ。

Huluの電子コミックでは、人気作はもちろん、話題の実写映画化やアニメ化作品の原作も充実。幅広いジャンルの作品を取り揃えている。

10月からアニメが放送、Huluでも配信されている「僕のヒーローアカデミア」、現在シーズン1～28に加え、シーズン29も順次配信中のTVアニメ「名探偵コナン」や、HuluでTVアニメ全74話配信中、実写映画版に加え、映画の世界線を基にしたオリジナルストーリーで、原作の10年後の展開を描くドラマシリーズも絶賛配信中の「ちはやふる」の原作電子コミックも読むことができる。

電子コミックの購読にはHuluの月額定額料金を支払うことなく、アプリ・ウェブサイトでHuluポイントを都度購入することで電子コミックを購入可能。ポイントの購入、利用にはHuluアカウント(無料)が必要。詳しくは、Huluヘルプセンターのレンタル/購入ページを確認のこと。

今後、Huluのレンタル／購入の際に利用できるポイント付与キャンペーンを実施予定。レンタル作品・ライブ配信作品のレンタル/購入に加え、今回新たにサービスを開始する電子コミック購入時にも利用可能だ。詳細はHuluのアプリ・ウェブサイトや公式SNSなどで告知していく。