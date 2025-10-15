アムタスは、電子コミック配信サービス「めちゃコミック(めちゃコミ)」において、「めちゃコミック」で活躍できる漫画家を発掘し、オリジナル漫画の制作をさらに盛り上げていくことを目的とした、漫画コンテスト「めちゃコン」を開催する。

本コンテストは、プロ・アマを問わず、新人から連載経験者まで応募可能。『週刊少年ジャンプ』元編集長の鳥嶋和彦氏、コミックルーム代表の石橋和章氏、コルク代表の佐渡島庸平氏の3名が審査員を務める。

■めちゃコミック漫画コンテスト「めちゃコン」概要

募集ジャンル：不問

ページ数：60ページ以内

応募条件：未発表の完全新作のみ ※同人誌、SNS発表も不可

提出形式：ネームまたは完成原稿

応募期間：2025年10月14日(火)～2026年1月13日(火)

結果発表：2026年4月

【賞金と特典】

受賞者には、下記の通り賞金と特典が贈られる。

＜大賞＞賞金300万円(ネームの場合は200万円)

※めちゃコミックでの連載化に向けた検討を進める。

＜各審査員賞＞賞金50万円＋連載準備金50万円

※めちゃコミックでの連載化に向けた検討を進める。

＜入選＞賞金50万円

＜めちゃコミック賞＞賞金10万円

※完成原稿とネームで賞金額は異なる。

※すべての賞で、担当編集がつき、デビューを目指した継続的なサポートを提供。

※大賞、各審査員賞、入選は審査員が選出、めちゃコミック賞はめちゃコミック編集部が選出する。

めちゃコミック漫画コンテスト「めちゃコン」の詳細は特設サイトにて。