今日は2025年10月15日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。
運勢の見方
- ☆1つ: ☆
- ☆2つ: ☆☆
- ☆3つ: ☆☆☆
- ☆4つ: ☆☆☆☆
- ☆5つ: ☆☆☆☆☆
<1位>おひつじ座（牡羊）：3月21日～4月19日
-
総合運：☆☆☆☆☆
まずは、趣味や好きなことに時間を使うと吉。すると今日は、ほかのことでもすばらしいアイデアがひらめいたり、自信が湧いてきたりするはず。趣味仲間と過ごすのなら、普段から気が合う人を選ぶのが、運気を生かすポイント。
-
恋愛運：☆☆☆☆☆
恋愛に強い追い風が吹いてくる運気！あなたが大胆に行動すると、追い風はさらに強くなるでしょう。恋の相手には、普段よりも情熱を込めた視線を向けて。出会いにも積極的に動いて〇。すぐに距離が縮まっていきそうです。
-
金運：☆☆☆☆☆
これまで趣味で楽しんできたことを副業にする、もしくは、その分野の資格を取得する、そういうことを考えてみるとお金との縁を何倍も強くできる日です。周りから｢すごいね｣と褒められることは、能力があるのだと自信を持って。
-
仕事運：☆☆
目指していたゴールへと、大きく近づくことができる仕事運です！大活躍できる予感。しっかり主張したり、自信を持って行動したりしてOK。ただ、意固地になるのは×。｢細かいな｣と思う忠告こそ、活躍を大きくしてくれる幸運の種です！
-
健康運：☆☆☆☆☆
やる気に溢れ、以前から興味のあったスポーツを始めるきっかけが訪れるかもしれません。最初は思ったように出来ず、投げ出したくなるかもしれませんが、継続させれば効果を体感できるでしょう。
- ラッキーアイテム：スカーフ
- ラッキーカラー：ゴールド
<2位>さそり座（蠍）：10月24日～11月22日
-
総合運：☆☆☆☆
あなたの能力や魅力を認めて、協力を申し出てくれる人が現れそうな運気です。大切なのは、媚を売らないこと。ありのままの自分でいればいいのだと思っていてください。また、異性の友達からの情報は、想像以上に役に立ちそうです。
-
恋愛運：☆
誰かに対して「しつこいな…」と、ストレスを感じることもありそうな恋愛運。相手の行動をストップさせようと頑張ると、さらに疲れてしまいそうです。今日は何も反応を見せないのが、あなた自身の恋愛を充実させる近道になります。
-
金運：☆☆☆☆☆
投資でも節約でも貯金でも、｢なかなかうまくいかないな｣と、思っているポイントに注目して。そして、誰かの成功例を、そのまま取り入れてみましょう！それが、これまで以上のお金が舞い込むための準備になります！
-
仕事運：☆☆☆☆☆
求めていた成果を出せる可能性が高い日！これまで積み重ねてきた努力を、そのまま続けることを忘れずに。そして、あなた自身の成功体験や仲間内で語り継がれている成功例を参考にすると〇。迷いが消え、自信が湧いてくるでしょう。
-
健康運：☆☆☆
あなたが憧れる人の健康法をマネしましょう。魅力的になった人から話を聞くとそれだけでやる気が湧いてきます。同時に長続きさせるコツや気をつける点など、細かく尋ねれば、あなたの良きアドバイザーになってもらえるかもしれません。
- ラッキーアイテム：クリップ
- ラッキーカラー：ブラウン
<3位>てんびん座（天秤）：9月23日～10月23日
-
総合運：☆☆☆☆
あなたの中で、友達を思いやる気持ちが自然に大きくなりそう。「最近どう？」と、言葉をかけるだけでもOKですから、あなたから友情を示してみてください。友達の思いやりも伝わってきて、最高に楽しい話もできるでしょう。
-
恋愛運：☆☆☆
「いいな」と思う人が何人かいたり、誰かに幻滅したりと、恋心が忙しくなる運気。今日は、自分の中で生まれてくる感情を、決して否定しないで。「こういうことで、こんなふうに感じるんだ」と自分を知ることで魅力がアップします！
-
金運：☆☆☆
金運は好調！特に、人を通じてお金との縁が強くなる日です。立場や性別、職業などに関係なく、多くの人と接してみるのがオススメ。お金の使い方や運用などのヒントをもらえそうです。オープンにいろんな話をするのがポイント。
-
仕事運：☆☆☆☆
毎日のように顔を合わせる仕事仲間にも、初対面の相手にも、裏表のない前向きな印象を与えられる運気です。今日は、結果を出すことは考えなくてもOK。コミュニケーションを最優先することで、仕事への自信を感じられそうです。
-
健康運：☆☆☆☆
女性の友人からよいダイエット方法を教えてもらえそうな日。今日のあなたは様々なことに熱心に取り組むことができます。友人から教えてもらったことにも熱心に取り組み、好印象を与えることができるでしょう。
- ラッキーアイテム：アイスクリーム
- ラッキーカラー：アクアブルー
<4位>みずがめ座（水瓶）：1月20日～2月18日
-
総合運：☆☆☆☆
今日、知り合った人や話題に上がった人が、今後のあなたの人生に大きな幸運をもたらしてくれるかもしれません。この運気を生かすためにも、小まめに自分の外見をチェックして。服装や髪型が崩れてしまわないように心がけてください。
-
恋愛運：☆☆☆☆☆
嬉しいことがありそうな恋愛運！手が届かないと思っていた人と仲良くなれたり「まさに理想！」という人と知り合ったりするかもしれません。友達から「こうしてみたら？」と言われたことは、大胆過ぎると思っても、トライして正解。
-
金運：☆
｢関わりたくないな｣と思うようなサイドビジネスに誘われるかもしれない運気。ただ、人間関係を壊さないまま、断ることができる日でもあります。断るときに、相手が納得する理由は必要ありません。｢気が向かない｣という理由でOK。
-
仕事運：☆☆
仕事におけるパートナーだと、認め合えるような人と知り合う可能性がある運気です。仕事を進めることよりも、人間関係を広げることを優先すると〇。親しい仕事仲間と一緒に、人脈が広がりそうな場所に出かけるのもおすすめです。
-
健康運：☆☆☆☆☆
気力に溢れ、いつもより集中して仕事に取り組めそうです。精力的に仕事に取り組むあなたに上司からの評価も高まりやすい日です。もし、つまずいたら知人に相談してください。他人の意見を交えることでさらに良いものが出来上がるでしょう。
- ラッキーアイテム：シルク
- ラッキーカラー：ピンク
<5位>ふたご座（双子）：5月21日～6月21日
-
総合運：☆☆☆☆
何かをしていると「こうしたら面白いかも」「これをしてみよう」と発想が広がる日。思いついたままに動いていくと、楽しさや充実感がどんどん深まっていきます。予定を詰め込みすぎず、自由に使える時間を確保しておいてください。
-
恋愛運：☆☆☆☆
「あれがいい、やっぱりこれ！」と、ちょっとワガママに振る舞っても今日は許されそう。無邪気な雰囲気で「ありがとう」と伝えれば、魅力も愛情もアップします！また、複数の人の間で迷っているのなら、今日は答えを出さないのが〇。
-
金運：☆☆☆
今後のあなたの経済が、より豊かになるための情報が入ってくる運気です。特に、何かに関する専門家や幅広い知識を持っている人との会話が〇。直接お金に関する話をしなくても、大きなヒントをもらうことができるでしょう。
-
仕事運：☆☆☆
1つの仕事が、ほかの仕事をさらに順調に進めるためのヒントになる日です。｢これだけに集中！｣と考えず、関わっているすべての仕事について、あれこれと考えを巡らせてみてください。人の意見を聞いてみるのもオススメ。
-
健康運：☆☆☆☆
意気込んで新しいことを始められる1日になりそうです。好奇心が旺盛な1日になるため、情報通の友人と話をしてみると良いかもしれません。新しい関心や知識は、生活のリズムにはずみをつけてくれます。
- ラッキーアイテム：フォトフレーム
- ラッキーカラー：ビビッドイエロー
<6位>かに座（蟹）：6月22日～7月22日
-
総合運：☆☆☆
今日のあなたに幸運を運んでくれるのは、芸術や表現。音楽や写真、文学、映画やドラマなどに目を向けてみてください。好みのジャンルを楽しむのもOKですが、これまで目を向けなかったものにも手を伸ばしてみると、さらなる幸運が。
-
恋愛運：☆
今日は相手の都合や希望に対して、ちょっと無理してでも合わせたくなるかも。しかしそうすると「自分もこうしてほしい」と、見返りを求める気持ちが生まれる可能性大。最初から無理などしなければ、平和に過ごせます。
-
金運：☆☆
お金との付き合い方が、グンと上手になる金運好調日！｢これ、欲しい！｣という衝動に駆られる瞬間もありそうですが、まずは必需品が十分にそろっているかどうかをチェックして。その過程で、お金との縁が強くなる運気です。
-
仕事運：☆☆☆☆
普段よりも少し速いスピードで仕事を進めるつもりでいるといい日。すると、頭の働きが鋭くなったり、自分のペースで仕事を進めやすくなったりします。残業せずにプライベートも充実させると、さらに仕事へのやる気UP！
-
健康運：☆☆
今日のあなたは仕事で多忙を極めるでしょう。そのため、毎日続けていたダイエットやトレーニングがつらく感じてしまうかもしれません。自分にあった無理のない方法を探し、余裕を持って行動しましょう。
- ラッキーアイテム：鏡
- ラッキーカラー：グリーン