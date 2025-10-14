アイドルグループ・SixTONESの田中樹が、きょう14日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『踊る!さんま御殿!!』(毎週火曜20:00～)に出演する。

トークテーマ「他人から見たら変!? 私だけの節約ルール」では、田中が「出前の配達料がもったいないのでママチャリで食事に行く」と告白。MCの明石家さんまが「SixTONESがそんなの大丈夫!?」と驚くと、田中は、若い人たちが集まっている場所で「樹じゃない?」と気付かれそうになったエピソードを披露する。

その際、別の人の“とある一言”によってバレることはなかったものの、田中がガッカリするその一言にスタジオ中が爆笑。さらに、田中が「SixTONEのほかのメンバーも貯金＆節約系が多い」と言うと、さんまは「スーパーアイドルはあかんで」とダメ出し。「将来のためにお金は貯めたほうがいい」と考える田中と、「我々は夢を売る商売」と主張するさんまの意見がぶつかり合う。

テーマ「節約しようとして失敗した事」では、羽鳥慎一が朝の節約ルーティンのせいで、自身が司会を務める番組前に「モチベーションが落ちる」と告白。また、田中が欲しい“ライブの差し入れ”にはさんまがあ然。「生活必需品として使うものをもらえるとめちゃくちゃありがたい」「僕もメンバーも家に持って帰りたい」と田中が語るその差し入れとは。

ほかにも、おいでやす小田、大久保佳代子(オアシズ)、大竹七未、佐藤三兄弟、松陰寺太勇(ぺこぱ)、高橋ユウ、橋本絵美、原美穂、半田周平、水野真紀が出演する。

田中樹は、1995年6月15日生まれ、千葉県出身。2008年に活動を開始し、2020年1月22日にSixTONESとして「Imitation Rain / D.D.」でデビュー。ラジオでは、ニッポン放送『SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル』でレギュラーパーソナリティを担当。俳優としては『ACMA:GAME アクマゲーム』などに出演する。

