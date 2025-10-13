“芸能界のスイーツ女王”と呼ばれ、自身のSNSやさまざまな番組などを通じてスイーツ情報を発信しているお笑いカルテット・ぼる塾の田辺智加。10月14日～20日には初となるスイーツPOP UP SHOP「田辺のお茶会(読み:ティーパーティー)」を東京・渋谷の西武渋谷店A館1階プロモーションスペースで開催する。田辺にインタビューし、スイーツへの愛やイベントへの思いなどを聞いた。

ぼる塾の田辺智加

――まず、スイーツを好きになったきっかけを教えてください。

母の影響が大きいです。母がお菓子作りが大好きで、よく家で手作りのお菓子を作ってくれていたので。

――お母さんの手作りお菓子で育ち、自分でもお菓子を作ってみようと思ったのか、食べる専門になられたのか、最初はどんな感じでしたか?

最初は作ろうという方が大きかったと思います。母が作るのを見て、私も作ってみたいと思ってクッキーを作り始めて、研究のためにいろいろクッキーを食べる中でヨックモックのシガールに出会って。そのときに自分が作るクッキーと格が違うなと思ったんです。

――プロの味を知って、さらにいろいろお店のスイーツを食べるように?

そうですね。

――そして今では、“芸能界のスイーツ女王”と呼ばれるように。

それ、自分で言い始めたんです(笑)。当時は誰も言ってなかったんですけど、番組とかで言っちゃおうと思って。

――言い始めたのはいつ頃ですか?

出始めの頃は3人でテレビに出ていたんですけど、気づいたらあんりだけしか呼ばれなくなり、私とはるちゃん(きりやはるか)はのんきにお台場でパンケーキを食べているということがあって、このままでいいのかなと。私には特技もないし、どうしようと思ったんですけど、スイーツのお店に詳しいというのは言えるなと思い、「私、スイーツで仕事する!」ってはるちゃんに宣言し、番組に出たときなどにアピールするようになりました。

――自分自身をブランディングし、狙い通り“芸能界のスイーツ女王”として知られるようになったのですね。

ありがたいですね。本当にスイーツに関しては、自分で作っているし、食べてもいるしというので、自信はあったので。

「デパ地下での私の人気すごいんですよ!(笑)」 手に持つ袋にも責任

――さまざまな番組で田辺さんのスイーツ企画が行われたり、今回イベントの開催が決まったり、スイーツに関する仕事が広がっている状況をどのように感じていますか?

夢のような嘘みたいな感じです。スイーツ＝田辺になっているのが本当にびっくりですが、それだけ食べてきたという自信がありますし、好きな味に関して、なぜこのような味なのか自分なりに考えたり、お菓子と相当向き合ってきたので、確かにとは思っています。

――番組にあんりさんしか呼ばれないこともあったとおっしゃっていましたが、スイーツに関して田辺さんがメインで活躍されるようになり、当時の葛藤も解消されたのでは?

そうですね。ぼる塾は4人いて、各々得意なものがあるので、個性が出せてよかったなと思いますし、デパ地下での私の人気すごいんですよ!(笑)

――ロケのときに?

プライベートでもすごくて、デパ地下とかに行くと、いろんな方々が私に列をなして挨拶してくれるんです。私が持っている袋を見て、「それどこの?」と聞かれることもありますし、持つ袋も緊張します。責任があるなと(笑)

――プライベートでも気が抜けないですね。

そうなんです。でも、どこかで目立ちたがり屋な部分があるので、苦ではないです(笑)

――“芸能界のスイーツ女王”として知られる大きなきっかけになったなと感じていることがありましたら教えてください。

『ラヴィット!』でスイーツ企画をやらせてもらい、『坂上＆指原のつぶれない店』ではお菓子のプロデュースをやらせてもらい、この2つが大きいかもしれません。

――ちなみにスイーツは毎日食べているのでしょうか。

毎日食べています。ずっと食べているわけではなく、1日に1個か2個と決めて食べるようにしています。

――スイーツ女王になってから、食べるスイーツの選び方など変わってきていますか?

コンビニスイーツは必ずチェックしています。「田辺さんが紹介するもの買えないじゃん」ってなると意味ないので、コンビニスイーツや、チェーン店、もしくは取り寄せできるものを紹介するというのを心がけています。