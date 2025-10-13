ダンス＆ボーカルグループ・超特急の草川拓弥が主演するドラマ『地獄は善意で出来ている』(16日スタート、カンテレ：毎週木曜24:15～、フジテレビ：同24:45～ ※第1話放送直後からFODで先行配信)のポスタービジュアルが公開された。

このポスタービジュアルは、主人公の樹を演じる草川を中心に、更生プログラムに招かれた前科者と、そのプログラムを指揮するキャスト陣が顔をそろえる。彼らは更生の名のもとに集められたが、各所に設置された防犯カメラの存在に気づき、不安と緊張が入り混じった鋭いまなざしを向けている。そして、彼らの不安が的中したかのように、何者かがこの様子を見つめているかのような構図になっており…。キャッチコピー「みなさんに、未来はありません。」が示す真意とは。

撮影が行われたのは、クランクイン前の9月某日。撮影は一人ずつ順番に行われ、最初のカットから全員が早くも役に入り込み、終始順調に。前かがみという難しい姿勢での撮影にもかかわらず、アートディレクターやカメラマンの指示を的確にくみ取り、手のポーズや表情を巧みに変えていくキャスト陣に、スタッフも感動しきりだった。

最後に撮影を行ったのは主演の草川。自ら監督に提案し、役作りのために髪を切って撮影に臨んだ草川は、外見だけでなく、他のキャスト同様に内面からも徹底的に役に入り込んでおり、その姿はまさに樹そのもの。まるでドラマのワンシーンを切り取ったかのような仕上がりとなり、シャッター音が鳴るたびにスタッフから感嘆の声が上がった。

カンテレ公式YouTube、ドラマ公式SNSでは、主題歌を盛り込んだ本編予告映像が公開中。思い思いの気持ちを胸に、前科者たちが更生施設へと向かう場面から始まる予告映像では、罪を犯した彼らの過去が垣間見えるとともに、更生プログラムに参加する中で、仲間同士の争いや恐怖に満ちた出来事が描かれていく。

また、第1話には佐伯大地、赤ペン瀧川らがゲスト出演する。