【10月14日更新!】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2025年10月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

10月14日以降に購入できるローソンの新作スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 人気ブランド『MERCER bis』とのコラボスイーツをはじめ、秋らしい味わいが満載のラインナップです。

ローソン2025年10月の新商品スイーツまとめ

「Uchi Cafe×MERCER bis 生キャラメルどらもっち」(246円)

価格 : 246円

エネルギー : 257kcal

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

今週は、生キャラメルシフォンケーキ専門店『MERCER bis』とのコラボ商品が多数登場しています。北海道産生クリームを使用したミルククリームと、ビターで濃厚なキャラメルソースを合わせた贅沢な2層仕立てのどらもっちが登場。もっちり生地とキャラメルの相性は抜群です。

「Uchi Cafe×MERCER bis 生キャラメルロールケーキ」(286円)

価格 : 286円

エネルギー : 261kcal

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

※沖縄地域のローソンでは297円とのこと

つづくこちらも『MERCER bis』とのコラボスイーツです。ビターで濃厚なキャラメルの香ばしさと、生地のしっとり感が口いっぱいに広がる上質なロールケーキ。コーヒーとも相性抜群の一品になっています。

「Uchi Cafe×MERCER bis 生キャラメルクッキーシュー」(275円)

価格 : 275円

エネルギー : 320kcal

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

ビターで濃厚な生キャラメルの風味を楽しめるクッキーシューが登場。香ばしい生地ととろけるキャラメルクリームが一体となり、食べごたえのあるスイーツに仕上がっています。

「ごろっとお芋のケーキ」(160円)

価格 : 160円

エネルギー : 310kcal

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

さつまいもの甘みとほくほく感を活かしたお芋のケーキが登場です。ごろごろとしたさつまいもをふんだんに使い、素材の味わいをしっかり感じられる仕上がりになっています。

「ごろっとりんごのフロマージュパン」(181円)

価格 : 181円

エネルギー : 370kcal

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

シャキッとしたりんごの食感と、フロマージュクリームのコクを同時に味わえるスイーツパンが登場。秋らしい甘酸っぱさが広がる季節限定の味わいが魅力のこちら。軽食としても食べやすい商品になっています

まとめ

10月14日発売の新商品は、『MERCER bis』とのコラボスイーツを中心に秋の味覚が充実! 濃厚なキャラメルやお芋、りんごの味わいをローソンで楽しんでみてください。

※画像は公式ホームページより引用