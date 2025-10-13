カゴメは10月14日、ファクトリーツアー(工場見学)を愛知県東海市の上野工場で開始する。

同社ではカゴメの製造現場を楽しみながら深く知ってもらうことを目的に、那須工場・茨城工場・富士見工場で「カゴメファクトリーツアー～カゴメの工場見学～」を実施している。今回、創業の地であり、醸熟ソースの製造拠点である愛知県東海市の上野工場で、新たにファクトリーツアーを開始する。

「カゴメ記念館」を見学

「カゴメ記念館」は、1974年に建てられた建物で、カゴメの歴史や事業を知ってもらうための施設。展示されている品々は「近代化産業遺産」に認定されている。ツアーでは、まずこの建物を見学し、創業から現在に至るまでの会社や商品の歩みを案内する。かつての社長室を再現したコーナーなども見学できる。

カゴメ記念館

上野工場でソースについて学ぶ

その後、隣接する上野工場にてソースの製造ラインを見学する。見学通路には展示やモニターを設置し、楽しみながらソースの種類や製法、活用法等を学ぶことができる。また、香辛料の展示も行っており、香りの違いを体験できる。モニターでは、地域ごとに異なるソース文化の紹介なども行っており、新たな発見につながる内容となっている。

ソースについて学べる展示

見学通路から、実際に工場内で醸熟ソースをPETボトルへ充填する工程を見学する。その他の工程は、見学通路に設置したモニターの動画で見ることができる。

製造工程見学

無料の体験コンテンツも

上野工場で製造している「ウスターソース」「中濃ソース」「とんかつソース」「こいくちソース」の4種類を試食し、味比べを行うことができる。その他、推定野菜摂取量の測定が可能な「ベジチェック」や、楽しく写真撮影ができるフォトスポット、グッズも用意している。

ファクトリーツアーの所要時間は約80分で、完全予約制となっており、1週間前までにWebからの申し込みが必要となる。参加費は無料で、お土産としてソース160mlやオリジナルグッズなどが用意されている。