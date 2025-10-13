日本ミシュランタイヤは10月8日、日本の旅館・ホテルのミシュランキー掲載施設を発表した。

ミシュランキー

国内128軒の宿泊施設が1キー、2キー、3キーに

日本では2回目となるミシュランキーの発表は、ミシュランガイドホテルセレクション掲載ホテル、国内約340軒(10月1日現在)のうち、3ミシュランキー7軒、2ミシュランキー20軒、1ミシュランキー101軒の、トータル128軒のミシュランキーホテルが誕生した。

レストランを星の数で評価するミシュランガイドは東京・京都・大阪・奈良に限定した地域となるが、ミシュランキーは日本全国から厳選して紹介しており、今回32都道府県のおすすめの宿泊施設が掲載された。

3ミシュランキーに7軒 - 新たに静岡県伊豆市「あさば」が掲載

3ミシュランキーは快適さとサービス、スタイルとエレガンスの全てを高いレベルで提供している。世界で最も注目に値する最上級のホテルであり、一生に一度の特別な旅の目的地ととなる。2024年の3ミシュランキー6軒、「強羅花壇」(神奈川県箱根町)、「ホテル ザ ミツイ キョウト」(京都府京都市)、「アマネム」(三重県志摩市)、「パレスホテル東京」、「フォーシーズンズホテル東京大手町」(東京都千代田区)、「ブルガリ ホテル 東京」(東京都中央区)に加え、2025年に新たに3ミシュランキーとなったのは、「あさば」(静岡県伊豆市)だった。

同旅館は、一流旅館にふさわしい静寂な雰囲気と素晴らしい自然環境を備え、綿々と続いてきた530年もの歴史を誇る。旅館の概念を最も信頼性の高い基準で測るとき、まさに旅館の原型といえる宿。竹林に囲まれた静かな池に面した旅館の佇まいは一幅の絵のような美しさ。館内は日本建築の意匠が施されている。客室はすべて畳敷きで、家具調度は最小限にとどめられている。すべての部屋が森ではなく中庭に面し、旅館の中心にある池の中央には能舞台が浮かび、そこで伝統芸能が定期的に上演される。同旅館で提供される料理は日本伝統の会席。お風呂も伝統に忠実で、典型的な大浴場と、客室の専用風呂、そして中央の池から続く、岩に囲まれた野天風呂も愉しめる。

3ミシュランキーを獲得した宿泊施設

東京都中央区:ブルガリ ホテル 東京



東京都千代田区:パレスホテル東京



東京都千代田区:フォーシーズンズホテル東京大手町



神奈川県箱根町:強羅花壇



静岡県伊豆市:あさば(Promoted)



三重県志摩市:アマネム



京都府京都市:ホテル ザ ミツイ キョウト

2ミシュランキーに20軒

2ミシュランキーの旅館・ホテルは思い出に残る体験ができ、あらゆる点においてユニークで特別。個性的かつ魅力的であり、誇りを持ち細心の配慮を心がけ運営している。人々の目を引くデザインや建築、その土地の持つ魅力が特別な場所や空間を演出している。

2025年は4軒が新たな2ミシュランキーの評価となった。新規掲載の2軒のうち、「ローズウッド宮古島」(沖縄県宮古島市)はプライベートプール、琉球石風呂、柔らかな色調のテキスタイル、淡い木材、控えめなブロンズ調のタッチが特徴のインテリアなど、広大でありながら細部まで行き届いている。琉球列島の歴史にインスパイアされたこのリゾートは、海の空気、ゆっくりとした儀式、静寂がデザインの一部となっている場所で、さまざまな意味で本土から遠く離れているように感じらる。

新規掲載のもう1軒、「御宿 竹林亭」(佐賀県武雄市)は御船山のふもとに位置し、鬱蒼とした森と広大な御船山楽園に囲まれている。広大な敷地に広がるスイートルーム、竹林や花の咲く木々、または山を一望する景色に面した客室など、雰囲気は深く静か。インテリアは伝統的で、外の季節の移り変わりによって形作られ、風景と深く結びついている。

1ミシュランキーから評価を上げた2軒のうち、「雅叙苑」(鹿児島県霧島市)は、鹿児島県の天降川(あもりがわ)のほとりにある森林に覆われた山々を背に、みやびな伝統を備え、独特の静寂に包まれ佇んでいる。茅葺屋根は森の梢に姿を隠し、川のせせらぎが岩をくり抜いた温泉の湯船に響き渡る。客室は、日本で初めてウッドテラスまたは半屋外に専用の露天風呂を備えたことで知られる。全10室のスイートルームで構成されており、静かに滞在できる環境が整っている。のどかな環境には同施設で提供される農産物の大部分が栽培されている直営農場があり、地元産の肉や魚介類とともに味わうことができる。

評価を上げたもう1軒、「THE HIRAMATSU 軽井沢 御代田」(長野県御代田町)は、奥秩父の山岳リゾートとしてまさに手頃なスポット。このホテルは本質的にはリゾートでありながら、混雑を避け、最高水準のサービスを維持するために客室数が適切に抑えられている。床から天井まで一面に広がる眺めと温泉風呂を備えた広々とした客室もこの配慮の賜物といえる。いくつもあるラウンジではハイファイレコードを聴いたり、アートブックを片手に午後のひとときを過したり、山腹の贅沢な空間で季節の移り変わりを静かに眺めたりと、思いのままに過ごすことができる。

2ミシュランキーを獲得した宿泊施設

北海道倶知安町:坐忘林



栃木県日光市:ザ・リッツ・カールトン 日光



栃木県日光市:ふふ 日光



東京都千代田区:アマン東京



東京都千代田区:ザ・キャピトルホテル 東急



東京都港区:ジャヌ東京



山梨県富士河口湖町:ふふ 河口湖



長野県御代田町:THE HIRAMATSU 軽井沢 御代田(Promoted)



京都府京都市:The Shinmonzen



京都府京都市:アマン京都



兵庫県豊岡市:西村屋 本館



広島県廿日市市:庭園の宿 石亭



香川県直島町:ベネッセハウス



佐賀県武雄市:御宿 竹林亭(New)



大分県由布市:ENOWA YUFUIN



大分県由布市:亀の井別荘



鹿児島県霧島市:雅叙苑(Promoted)



沖縄県恩納村:ハレクラニ沖縄



沖縄県石垣市:ユサンディ



沖縄県宮古島市:ローズウッド宮古島

1ミシュランキーに101軒

1ミシュランキーは、独自の個性と魅力を持った目的地。型にはまらず、他にはない体験を提供している。サービスは常に一歩先を行き、同じ価格帯の宿泊施設より、はるかに多くのことを提案している。

2025年に新たに1ミシュランキーの評価となったのは18軒だった。「フォーシーズンズホテル大阪」や「パティーナ大阪」(大阪府大阪市)のように、高層ビルの外観からは想像しがたい、日本らしさを備えた外資系ホテル。東京都立川市にオープンした「オーベルジュ ときと」(東京都立川市)は、ミニマルな内装で食事やスパにもこだわったオーベルジュ。雲仙天草国立公園内に佇む「TAYUTA」(熊本県上天草市)はユニークな自然環境のパノラマ、独特の地域文化を堪能できる壮観でミニマルなブティックホテル。富士山とサーキットの眺め、モータースポーツミュージアムや温泉も楽しめる「富士スピードウェイホテル」(静岡県小山町)、能登島の壮大な自然の美しさと穏やかな生活様式を楽しめる「一 能登島」(石川県七尾市)など、個性豊かな宿泊施設が選定された。

1ミシュランキーを獲得した宿泊施設

北海道ニセコ町:東山ニセコビレッジ・リッツ・カールトン・リザーブ



北海道倶知安町:シグチ(New)

北海道倶知安町:MUWA NISEKO



北海道倶知安町:パーク ハイアット ニセコ HANAZONO



北海道倶知安町:山翠ニセコ



北海道倶知安町:雪ニセコ



岩手県八幡平市:ANAインターコンチネンタル安比高原リゾート



山形県南陽市:OSTERIA SINCERITA(New)



山形県南陽市:山形座 瀧波(New)



栃木県那須町:那須 無垢の音



栃木県日光市:鬼怒川渓翠



群馬県みなかみ町:別邸 仙寿庵



東京都渋谷区:TRUNK(HOTEL)YOYOGI PARK



東京都新宿区:ベルスター 東京



東京都立川市:オーベルジュ ときと(New)



東京都中央区:K5



東京都中央区:マンダリン オリエンタル 東京



東京都千代田区:ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町，ラグジュアリーコレクションホテル



東京都千代田区:ザ・ペニンシュラ東京



東京都千代田区:シャングリ・ラ 東京



東京都千代田区:フォーシーズンズホテル丸の内 東京



東京都千代田区:ホテルニューオータニ(東京)エグゼクティブハウス 禅



東京都千代田区:東京ステーションホテル



東京都港区:THE AOYAMA GRAND HOTEL



東京都港区:アンダーズ 東京



東京都港区:オークラ東京



東京都港区:ザ・リッツ・カールトン東京



東京都港区:フェアモント東京(New)



神奈川県横浜市:インターコンチネンタル横浜 Pier 8



神奈川県横浜市:ザ・カハラ・ホテル&リゾート 横浜



神奈川県箱根町:エスパシオ箱根迎賓館 麟鳳亀龍(New)



神奈川県箱根町:ザ・ひらまつ ホテルズ&リゾーツ 仙石原



神奈川県箱根町:ふふ 箱根



神奈川県箱根町:箱根・強羅 佳ら久



新潟県南魚沼市:里山十帖



石川県加賀市:あらや滔々庵

石川県加賀市:べにや無何有



石川県七尾市:一 能登島(New)



福井県あわら市:光風湯圃 べにや



長野県塩尻市:BYAKU Narai



長野県軽井沢町:ししいわハウス軽井沢



長野県軽井沢町:ふふ 旧軽井沢 静養の森



長野県軽井沢町:ふふ 軽井沢 陽光の風



長野県山ノ内町:松籟荘(New)



岐阜県高山市:倭乃里



静岡県伊豆市:アルカナ イズ



静岡県伊豆市:おちあいろう



静岡県伊豆市:富岳群青(New)



静岡県小山町:富士スピードウェイホテル(New)



静岡県沼津市:沼津倶楽部



静岡県熱海市:熱海・伊豆山 佳ら久



愛知県名古屋市:TIAD，オートグラフ コレクション



愛知県名古屋市:ザ タワーホテル ナゴヤ



三重県志摩市:ザ・ひらまつ ホテルズ&リゾーツ 賢島



三重県鳥羽市:御宿The Earth



京都府京都市:MUNI KYOTO



京都府京都市:ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts



京都府京都市:エースホテル京都



京都府京都市:ギャリア・二条城 京都



京都府京都市:ザ・ホテル青龍 京都清水



京都府京都市:ザ・リッツ・カールトン京都



京都府京都市:シックスセンシズ 京都



京都府京都市:デュシタニ京都



京都府京都市:パークハイアット京都



京都府京都市:バンヤンツリー・東山 京都(New)



京都府京都市:フォーシーズンズホテル京都



京都府京都市:ふふ 京都



京都府京都市:星のや京都(New)



京都府京都市:ホテル ザ セレスティン京都祇園



京都府京都市:貴船 右源太



京都府京都市:源氏京都



京都府京都市:翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都



京都府京都市:柊家



京都府京都市:要庵 西富家



大阪府大阪市:W大阪



大阪府大阪市:インターコンチネンタルホテル大阪



大阪府大阪市:コンラッド大阪



大阪府大阪市:ザ・リッツ・カールトン大阪



大阪府大阪市:パティーナ大阪(New)



大阪府大阪市:フォーシーズンズホテル大阪(New)



奈良県奈良市:JWマリオット・ホテル奈良



奈良県奈良市:ふふ 奈良



島根県出雲市:イズモ ホテル ザ クリフ



広島県大竹市:SIMOSE ART GARDEN VILLA(New)



広島県尾道市:Azumi Setoda



広島県尾道市:Ryokan 尾道西山



山口県長門市:別邸 音信



香川県直島町:直島旅館ろ霞



愛媛県松山市:瀬戸内リトリート青凪 by 温故知新



福岡県福岡市:ザ・リッツ・カールトン福岡



長崎県雲仙市:旅亭 半水盧



熊本県上天草市:TAYUTA(New)



長崎県五島市:五島リトリート ray by 温故知新



大分県別府市:ANAインターコンチネンタル別府リゾート&スパ



大分県由布市:由布院 玉の湯(New)



鹿児島県屋久島町:sankara hotel & spa 屋久島



鹿児島県鹿児島市:妙見石原荘(New)



沖縄県宜野座村:ザ・ひらまつ ホテルズ&リゾーツ 宜野座



沖縄県今帰仁村:ワンスイート ザ・グランド



沖縄県南城市:百名伽藍



沖縄県名護市:ザ・リッツ・カールトン沖縄



新設された4つのアワード

2025年に新設された4つのアワード、アーキテクチャー&デザイン、ウェルネス、ローカルゲートウェイ、オープニング・オブ・ザ・イヤーアワードの受賞ホテルが発表された。 印象的な建築とインテリアデザインで滞在を豊かなものにする宿泊施設に授与されるミシュランアーキテクチャー&デザインアワードには、日本から、2ミシュランキーの「ベネッセハウス」(香川県直島町)がノミネート5軒に選出されていたが、UAE・ドバイの「Atlantis The Royal」がアワード受賞となった。

ベネッセハウスは、日本で唯一アワードにノミネートされたホテル。1992年、世界的に著名な建築家・安藤忠雄による革新的な設計が、瀬戸内海の直島に美術館と客室を融合した世界初のミュージアム・ホテルを誕生させ、コンクリートのミニマリズムを基調とし、海沿いの地形と一体化した「ミュージアム棟」、水盤と日差しあふれる回廊が特徴の「オーバル棟」、内外の境を曖昧にする木造の「パーク棟」、海面と目線を合わせて浮遊感を生む「ビーチ棟」など、4つの異なる建築とゲストルームから構成されている。65室の客室はいずれも広々としており、控えめな家具と床から天井までの大きな窓からは、瀬戸内海や四国山地、庭園の景色が一望できる点が評価され、今回のノミネートになった。