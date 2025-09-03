ハーバー研究所は10月20日、2025年冬の限定コフレ「パピヨンプリズムコレクション」(6,600円)を、通信販売および全国のショップハーバーで数量限定で新発売する。

パピヨンプリズムコレクション

同コレクションは、蝶の美しさや繊細さをイメージ。見る角度によって羽ばたく蝶の羽のように輝きが変化する偏光パール「パピヨンパール」を配合したパウダーコンシーラー、アイカラー、リップの限定3アイテムと、定番のBBクリーム「薬用スキンケアスクワBB」、冬らしいツイード素材のポーチをセットにした。

パピヨンパウダーコンシーラーは、厳選した4色で影や色ムラをカバーし、素肌のように仕上げる。スクワラン、カミツレ花エキス、アルガンオイルの3種の保湿成分入り。

パピヨンパウダーコンシーラー

パピヨンアイパレットは、重ね方によってさまざまな印象の変化を楽しめる3色のパレット。

パピヨンアイパレット

パピヨンリップはナチュラルローズカラーで、うるおいと立体感のある唇に整える唇用の美容液。上品なツヤとパールの反射効果により立体感が生まれ、ふっくらとした唇に仕上げる。

パピヨンリップ

薬用スキンケアスクワBBは、1本でベースメイクが完了する定番品で人気のスキンケアBB。

薬用スキンケアスクワBB

ポーチは高級感のあるツイード生地を使用した。ファスナーには蝶をモチーフにしたチャームが付いている。

オリジナルツイードポーチ

発売に先立ち、10月1日～19日に、全国のショップハーバーで体験会と予約受付を実施する。