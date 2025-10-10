ダンスグループ・アバンギャルディが、11日のABCテレビ『LIFE～夢のカタチ～』(毎週土曜11:00～)に出演する。

11日の放送では、おかっぱ姿に制服を着た謎多きダンスグループ・アバンギャルディに密着。昭和歌謡に乗せ、無表情でキレッキレのダンスを踊るユニークなスタイルが国内外で注目を集める彼女たちの舞台裏に独占密着し、普段は見せない本音や素顔に迫る。

17人のアバンギャルディメンバーを率い、プロデュースするのは、バブリーダンスでダンス界を席巻した振付師のakane。番組では、イベント「AVANTJAM 2025」に向けたレッスンで、akaneから課題を与えられたメンバー・seiraに焦点を当てていく。

今や全国区で活躍するメンバーたちは、実は全員が大阪在住。大阪のダンススタジオでは、“シンクロ”と“個性”という両極端の表現をダンスに取り入れた「究極の形」を目指し日々奮闘している。

レッスン後には、インタビューでメンバーの日常にもフォーカス。素顔の彼女たちは明るくてチャーミング、和気あいあいとした女子トークが繰り広げられるなか、akaneとの関係性、胸のうちに秘めた葛藤も明らかになる。

さらに、ダンス動画で世界中から注目されるアバンギャルディ。SNSで”バズる動画”を目指すseiraの挑戦、そして彼女のことを心身ともにサポートしている家族との絆にも密着する。

また、“ダンスの原点”である母校・登美丘高校を訪れたseira。青春を捧げた校舎の屋上で、未来の夢を語る。