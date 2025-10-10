株式会社NPBエンタープライズは10日、株式会社コナミデジタルエンタテインメントおよびソニー株式会社との3社共同事業として、日本野球機構（NPB）公認のプロ野球速報アプリ「NPB+（プラス）」を2025年10月10日より期間限定でテスト配信すると発表した。

このアプリは、プロ野球のポストシーズン期間にテスト配信を行った後、機能追加などのアップデートを経て、2026年のプロ野球シーズンに合わせた本格稼働を目指す。

＜特徴＞

■選手情報が一目でわかる

リアルタイムで更新され、ファンが気になる選手をより深く知ることができる。

■一球ごとのデータが丸わかりの試合速報

ホークアイのトラッキングデータをリアルタイムで可視化し、一球ごとのデータをより深く理解できる。

■簡単にプレーの感動をシェアできる共有機能

心を動かしたプレーを簡単にSNSでシェアでき、家族や友人とより深くプロ野球を楽しめる。

＜主な機能＞

■一球速報

ホークアイのトラッキングデータを用いたリアルタイム速報。

■選手情報

セ・パ12球団全選手の最新成績、パフォーマンス、経歴などを搭載。

■ホークアイによるリプレイ動画

ホークアイのトラッキングデータに基づいた3DCG映像で各プレーを再現。

■試合情報

試合スケジュール、カレンダー、順位表、個人成績などを一覧表示。

■お気に入り球団設定

お気に入り球団の試合日程や結果をトップページに設定でき、試合開始なども通知。

