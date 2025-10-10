お笑いコンビ・ちょんまげラーメンのきむが5日、YouTubeチャンネル「コロコロチキチキペッパーズの『よろチキチャンネル』」にゲスト出演。土下座させたい人物を明かした。

“土下座させたいランキング”を発表

公開された動画では、“土下座させたいランキング”と題し、きむが怒りを抱いている人物を列挙。そのなかで、「作家さん。Mさん」と語ったきむは、コロコロチキチキペッパーズ・西野、相席スタート・山崎ケイ、作家2人との食事会で起こった出来事を回顧。「そのとき俺らは、まだ決勝に行ってなかった」と説明しつつ、「“『M-1』行きたいっすわ”みたいな話してたら、“絶対無理! 絶対無理! ミキに勝てない。GAGが決勝行くから、絶対インディアンス(旧コンビ名)は無理!”みたいなことを言ってきた」と怒りをにじませた。

「そこからずっと腹立ってる」とイラ立ちが収まらない様子のきむ。実は、それ以前から、ネタ見せのたびに、「筋がない! 筋がない!」と散々こき下ろされていたそうで、「ボケがどうこうでも、ツッコミどうこうでもない。筋がない。俺らに筋あってどうすんねん!」「“ミキには勝てない。絶対決勝行けない”って断言された」と吐露。作家と一触即発になり、きむは、「インディアンスが決勝行ったら、土下座してくれますか?」と返したと言い、「直接言ってたわ。でも、会ってないのよ。一回も」と悔しげだった。

一方、同席していた西野は、「その作家さんは、ケンカ売ってるとかじゃなくて、“僕はこうだと思います”って感じで。その人的には、冷静に話そうとしてた」と振り返りつつ、「パッと見たら、木村さん(きむ)が顔真っ赤っ赤になって。“え? それどういうことっすか?”って」と暴露。ピリついた空気を変えようとした山崎がボケるも、きむは、「うっせえ!」とヒステリックに叫んでいたそうで、「木村さんが、ワーッて頭かきむしって、“トイレ行って頭冷やしてきますわ”って。木村さんを見送ったあと、もう1人の作家さんが、“きむはダメです”って(笑)」とぶっちゃけていた。