「2025年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が、10月23日に行われる。ドラフト会議はチーム編成を強固にする上で重要な役割を果たし、その戦略は来季以降の戦力に大きな影響を与えることになる。そこで今回は、広島東洋カープが獲得を狙いたい今秋のドラフト候補を紹介したい。

竹丸和幸（たけまるかずゆき）

[caption id="attachment_233504" align="aligncenter" width="530"] 鷺宮製作所の竹丸和幸（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：178cm／69kg

・生年月日：2002年2月26日

・経歴：崇徳高‐城西大‐鷺宮製作所

社会人No.1投手との呼び声も高い竹丸和幸。先発陣の強化を図りたい広島東洋カープにとって、うってつけの存在となるだろう。

崇徳高、城西大を経て、鷺宮製作所に入社した竹丸。入社1年目の昨年から先発で起用されると、今年はチームのエースへと成長した。

8月に開催された都市対抗野球大会では、初戦のTDK戦で6回8奪三振1失点の好投を披露。さらに日本生命戦でも5回7奪三振3失点と、奪三振能力の高さを示した。

最速150キロの速球にチェンジアップ、スライダーなど多彩な球種を持ち、先発投手としてドラフト1位候補にも名前が挙がっている。

広島では今季、森翔平、高太一といった先発左腕が飛躍の兆しを見せたが、エース左腕・床田寛樹が来季中にFA権を取得する見込み。さらなる先発強化が不可欠となる中、地元出身のサウスポーに白羽の矢が立つ可能性もありそうだ。

横田蒼和（よこたそうわ）

[caption id="attachment_234327" align="aligncenter" width="530"] 山村学園高の横田蒼和（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：180cm／88kg

・生年月日：2007年10月24日

・経歴：山村学園高

高校生遊撃手の中で高い評価を得ているのが、高校通算21本塁打を誇る山村学園高の横田蒼和だ。広島東洋カープにマッチする選手と言えそうだ。

山村学園高では入学直後から公式戦に出場し、早くから遊撃のレギュラーに定着。2年夏の埼玉県大会では、打率.600（20打数12安打）、10打点をマークした。同秋から主将を担うなど、チームの大黒柱に。

今夏の埼玉県大会は、打率.462（26打数12安打）、2本塁打、12打点の大活躍。また、投手としても最速140キロを計測し、俊足も兼ね備えるなど身体能力の高さが光る。

広島は、近年のドラフトで内田湘大、仲田侑仁など高校生野手を指名しているが、いずれも一塁や三塁を主戦場としている。昨季は世代屈指の遊撃手・宗山塁（現：楽天）を1位指名するも、抽選を外して遊撃手を獲得することができなかった。

チーム編成の状況を鑑みても、二遊間をこなせる逸材を指名したいところだ。

小島大河（こじまたいが）

[caption id="attachment_233500" align="aligncenter" width="530"] 明治大の小島大河（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：179cm／83kg

・生年月日：2003年10月26日

・経歴：東海大相模高‐明治大

今年のドラフト市場でNo.1捕手と評される小島大河。正捕手・坂倉将吾のFA権取得が来季に控える広島東洋カープにとっては、獲得を狙いたい存在だろう。

東海大相模高では2年秋から二塁のレギュラーに定着し、3年春に捕手へコンバートした小島。攻守でチームを牽引し、同春の選抜甲子園で全国制覇を果たした。

明治大進学後は、1年秋にリーグ戦デビューし、2年春から正捕手の座を奪取。3年時には大学日本代表に選出されると、ハーレムベースボールウィークでは4番を任され、打率.462（26打数12安打）、1本塁打、10打点の活躍を見せた。

卓越した打撃技術を誇り、リーグ戦では4季連続で打率3割超をマーク。“打てる捕手”としてドラフト1位候補に浮上している。

広島は、坂倉が来季中に国内FA権を取得する見込み。また、坂倉自身も今季は盗塁阻止率.181と低迷しており、石原貴規ら2番手以降の捕手も苦戦している状況だ。ドラフトにより、捕手事情の改善を図りたいところだ。

齊藤汰直（さいとうたいち）

[caption id="attachment_233506" align="aligncenter" width="530"] 亜細亜大の齊藤汰直（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：183cm／90kg

・生年月日：2003年12月7日

・経歴：武庫荘総合高‐亜細亜大

スケールの大きい本格派右腕として、ドラフト上位候補と高い評価を受ける齊藤汰直。先発だけでなく中継ぎの適正も示しており、投手陣の層を厚くできる存在だ。

兵庫県の公立校・武庫荘総合高では最速149キロを計測するなど、高校時代から評判の投手だった齊藤。亜細亜大に進学すると、1年春からリーグ戦に登板。3年春には先発の座を掴むなど、着実に力を付けてきた。

今春は、右手中指の爪が割れるアクシデントにより離脱した時期があったが、5試合（32回1/3）に登板し、2勝2敗、29奪三振、防御率2.23の好成績をマーク。今夏の日米大学野球の日本代表にも選出された。

同大会では、先発と中継ぎの両輪で2試合に登板し、優勝に貢献。特に第4戦では先発マウンドに上がり、4回7奪三振2失点の好投を披露した。

広島東洋カープは、2022年ドラフト1位の斉藤優汰や、2023年ドラフト1位の常廣羽也斗と直近のドラフトで上位指名した右腕がやや伸び悩んでおり、さらなる補強が不可欠な状況といえそうだ。

立石正広（たていしまさひろ）

[caption id="attachment_233501" align="aligncenter" width="530"] 創価大の立石正広（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／85kg

・生年月日：2003年11月1日

・経歴：高川学園高‐創価大

今年のドラフト最大の目玉選手であり、強打の内野手として複数球団の1位指名が有力視されている立石正広。全球団が熱視線を送る存在だが、中でも長打力不足に悩む広島東洋カープにとっては、喉から手が出るほど欲しい存在だろう。

高川学園高時代には4番打者として打線を牽引し、3年夏に甲子園出場。創価大では1年春からリーグ戦に出場し、2年時から主軸に定着するなど、早くから頭角を現した。

特に3年秋の明治神宮大会では、打率.667（15打数10安打）、2本塁打、6打点と圧巻のパフォーマンスを発揮。今春のリーグ戦でも打率.400（40打数16安打）、5本塁打、16打点の好成績をマークした。

また、守備では本職とする三塁に加えて二塁に挑戦するなど、攻守でアピールを見せている。

広島は、昨季のドラフトで同じ右打ちの内野手・佐々木泰を1位指名しているが、打線の強化は尚も課題に挙がる。立石を獲得するには1位指名が不可欠となるが、どのような指名方針となるか、注目が集まる。

今岡拓夢（いまおかたくむ）

[caption id="attachment_234326" align="aligncenter" width="530"] 神村学園高の今岡拓夢（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／80kg

・生年月日：2007年9月5日

・経歴：神村学園高

強打の遊撃手として注目を集めている今岡拓夢。広島東洋カープにとっては、獲得を狙いたい存在だろう。

神村学園高では1年夏から甲子園の土を踏み、同秋から「3番・遊撃」と主力として活躍した今岡。2年時には春夏連続で甲子園出場を果たした。

今夏の鹿児島県大会では、打率.455（22打数10安打）、6打点の好成績をマーク。4度目の出場となった同夏の甲子園では初戦敗退となり、4打数ノーヒットに終わったものの、あわや本塁打の大飛球を放った。

甲子園後には、高校日本代表に選出され、主に一塁手としての出場だったが、チームで唯一の本塁打を記録。長打力は世代屈指の評価を得ている。

広島は今季、チーム本塁打数がリーグワーストの数字に。大砲候補の獲得・育成が急務といえる。大型遊撃手は球界でも希少な存在となるだけに、指名を検討したい選手の1人だ。

【了】