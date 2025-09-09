パレスホテル東京2025年のクリスマスケーキを発表、サンタを乗せた新作に“高さ50cm超え”の定番も

パレスホテル東京は、2025年のクリスマスケーキとクリスマスブレッド、およびクリスマスギフトのラインナップを発表した。10月1日から予約受付を開始する。

2025年はシェフが趣向を凝らした9種類のクリスマスケーキと8種のクリスマスブレッドが登場する。

クリスマスケーキの注目は、新作となる「ペール ノエル オゥ ルポ」、「ノエル ア ラ ネージュ」、「クロンヌ ド ノエル」の3品。それぞれ限定20個、50個、100個のみの販売となる。

見た目にも遊び心が詰まった「ペール ノエル オゥ ルポ」は、チョコレートでできた白樺の切株の箱を開けると、中にシュークリームと苺を贅沢に載せたタルトが登場する一品。“サンタクロースの一休み”をテーマとしており、切り株の上にはサンタクロースが名物のクッキー缶「プティフールセック缶」をお供に休憩する様子を模している。

「ペール ノエル オゥ ルポ」3万5,000円

内側のケーキを食べる際は、フランボワーズ風味のチョコレートクリームが詰まったシュークリームをつまんだ後に、土台の苺タルトを切り分けるのがおすすめだそう。ケーキを囲む人々と楽しみながら食べられる一品だ。「プティフールセック缶」とセットにして販売する。

「ノエル ア ラ ネージュ」1万5,000円

「ノエル ア ラ ネージュ」は、イギリス伝統のヴィクトリアケーキをアレンジしてブルーベリーとジャム、マスカルポーネクリームで仕上げた一品。密度が高く、ずっしりとした食べ応えのあるスポンジ生地に風味豊かなブルーベリージャムを挟んでいる。

「クロンヌ ド ノエル」1万円

「クロンヌ ド ノエル」は、濃厚なピスタチオ・バタークリームにピスタチオ風味のサブレの土台を合わせて、深い森をイメージ。間に挟んだグリオット・ピュレが、爽やかさをプラスする。

さらに高さ54cmの10台限定ショートケーキ「レンヌ」や、パレスホテル伝統のケーキ「マロンシャンティイ」の栗を10台分使ったクリスマス限定「モンブラン」などを用意している。

クリスマスに欠かせないシュトーレンからも、2品の限定新作が発表された。

2025年からシグネチャーのシュトーレンとして販売するという「ショコラ シュトーレン」は、ガトーショコラをイメージしているという説明の通り、深いカカオの味と風味が口いっぱいに広がる新感覚のシュトーレン。

もう1種類は「メロン シュトーレン」で、メロン果汁を練り込んだ生地に洋酒に漬け込んだドライメロンやドライキウイが楽しめる、爽やかな一品だ。

新作の2品は、ともに400個限定で販売。単品のほか、定番の「シュトーレン」と渋川栗や柚子風味のマジパン、きなこを使った和風の「ボーネン シュトーレン」とあわせて4種類セットにした「ミニシュトーレン」でも楽しめる。

クリスマスブレッドには伝統的なパネトーネや、ナッツがぎっしりと詰まったワインにぴったりの「ベラヴェッカ アン ソンシン」などを販売する。

また、クリスマスギフトには宮崎県産のブランド地鶏「みやざき地頭鶏」のローストチキンも。柔らかくしっとりとした鶏肉に、鶏ガラと香味野菜を煮込んでうまみを引き出したソースがよく絡む一品。クリスマス限定のクッキー缶もギフトにラインナップする。

それぞれのメニューの販売期間は以下の通り。

クリスマス ケーキ 2025

販売期間：12月20日～25日

予約期間：10月1日から購入6日前まで

販売店舗：地下1階ペストリーショップ「スイーツ&デリ」(なお店頭受け取りのみ)

受付方法：予約専用ダイヤルまたはオンラインショップから

クリスマス ブレッド 2025

販売期間：11月23日～12月25日

予約期間：10月1日から(商品発送希望の場合、商品届け日の6日前まで)

販売店舗：地下1階ペストリーショップ「スイーツ&デリ」およびパレスホテル東京オンラインショップ

受付方法：予約専用ダイヤルまたはオンラインショップから

クリスマス ギフト 2025

販売期間：12月1日～12月25日

予約期間：0月1日から購入6日前まで(商品発送希望の場合、商品届け日の6日前まで)

販売店舗：地下1階ペストリーショップ「スイーツ&デリ」およびパレスホテル東京オンラインショップ

受付方法：予約専用ダイヤルまたはオンラインショップから

栗を練り込んだ抹茶生地にフランボワーズチョコレートをまとわせた「クグロフ ド ノエル」3,000円

フランス・アルザス地方で「洋梨のパン」と呼ばれる「ベラヴェッカ アン ソンシン」2,400円

オーガニックドライストロベリーやレッドレーズンなど、赤いフルーツを使用した「ベラヴェッカ アン ルージュ ソンシン」2,400円

香りづけに洋酒を使用した、大人の王道ショートケーキ「ガトー オゥ フレーズ」8,000円

フランス料理店「エステ―ル by アラン・デュカス」のクリスマスケーキ「フルール ド ノエル」1万5,000円