アトレ川越は10月11日・12日、開業35周年を記念して、親子そろって楽しめる採掘体験アトラクション「シャカシャカ採掘ひろば」を開催する。時間は10:00～17:00。
同イベントは、砂に埋もれた本物の化石や宝石を、流れる水にさらしながら見つけ出す採掘体験アトラクション。遊びながら化石や宝石のことを学ぶことができる。宝石は20種類、化石は14種類用意する。
参加費は、化石か宝石どちらか1回300円。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
職業病あるある 第76回 【漫画】物流プロのお手並み! “三辺合計”の小ワザ炸裂の瞬間
【10月7日更新!】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
埼玉県・豚のテーマパーク「サイボク」で「ありがトンまつり」開催 - 豚肉グルメや天然温泉、アスレチック、ステージイベントも
リスキリングのリアル 第40回 【漫画】高校生の娘を“英検合格”に導いた、母親の「作戦」…英語は一切教えない、でも効果絶大だった理由
貯蓄できる人、浪費する人の特徴 第94回 【漫画】後輩の方がいい時計をしていても……
働き盛りのビジネスパーソン、加えて転職・結婚・不動産購入・セカンドキャリアなど、ライフステージの節目を迎える様々な局面で確かな情報を必要としている人たちに向けて"実用的で役に立つ"をモットーに、"ポジティブ"で"一歩踏み出したいという意欲を後押しする"コンテンツをお届けします。