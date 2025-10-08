アトレ川越は10月11日・12日、開業35周年を記念して、親子そろって楽しめる採掘体験アトラクション「シャカシャカ採掘ひろば」を開催する。時間は10:00～17:00。

シャカシャカ採掘ひろば

同イベントは、砂に埋もれた本物の化石や宝石を、流れる水にさらしながら見つけ出す採掘体験アトラクション。遊びながら化石や宝石のことを学ぶことができる。宝石は20種類、化石は14種類用意する。

参加費は、化石か宝石どちらか1回300円。