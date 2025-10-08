KADOKAWAは、少女漫画『花より男子』の作者・神尾葉子による初のエッセイ集『花より漫画』(1,870円)を、2025年12月11日に発売する。現在、全国の書店やネットストアで予約を受け付けている。

累計6100万部を記録し、実写ドラマ・映画化など数々のメディアミックスでも話題を呼んだ『花より男子』。その生みの親である神尾葉子が、30年以上にわたる漫画家人生を初めて“文章”で振り返る。

『花より男子』の誕生秘話、F4のメンバーである道明寺司、花沢類、西門総二郎、美作あきらやヒロイン牧野つくしへの思い、漫画家としての試行錯誤の日々、編集者との出会いや忘れがたいやり取り、メディア化の舞台裏など――。創作の裏側が、著者自身の率直な言葉で丁寧に綴られる。

さらに、猫との暮らし、旅先の思い出、大切な人々との交流など、作品を支える“日常”にもやさしくふれ、創作と生活が地続きであることを静かに伝える一冊で、F4とつくしと著者を交えた描き下ろし漫画も特別収録される。

また、本作の発売を記念して、各種特典の配布が決定。Amazon.co.jpでは、「描き下ろしイラストデータ」が付属する限定特典を用意しており、2026年2月27日23:59までに注文を確定した購入者が対象となる。特典は、商品発送時に別途送信されるメールに記載のURLからダウンロードでき、ダウンロード期限は2026年5月28日23:59までとなっている。

アニメイトでは描き下ろしマンガカードが特典として付属する。特典は数量限定で、なくなり次第終了となる場合がある。特典内容に関する問い合わせはアニメイト各店舗にすること。

さらに、刊行を記念した著者・神尾葉子によるサイン本お渡し会の開催も決定。イベントは2026年1月10日13:00より、紀伊國屋書店新宿本店にて行われる。