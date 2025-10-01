マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2025年9月15日～9月28日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。

20代男性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 入学傭兵 原作：YC 作画：rakhyun LINEマンガ バトル・アクション 2 部長K Man's story(脚色)・jongteak Jung(作画)・PTJ COMICS(制作) LINEマンガ バトル・アクション 3 チェンソーマン 藤本タツキ 集英社 バトル・アクション 4 神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～ 江藤俊司 , 疾狼 , 3rd Ie , Studio No.9 Studio No.9 ファンタジー・SF 5 俺だけレベルMAXなビギナー WAN.Z(redice studio)(脚色)・Maslow(原作)・swingbat(作画) LINEマンガ ファンタジー・SF 6 アカデミーの天才剣士 C.H(文・絵)・SeoGwando(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 7 アカデミーの主人公を殺した HELP ME(原作)・GREEN KYRIN(作画) LINEマンガ ファンタジー・SF 8 ナノ魔神 画・GGBG / 脚色・Great H / 原作・HANJUNG WOLYA LINEマンガ ファンタジー・SF 9 サッカーの天才だと誤解されてます Lee bote(脚色/作画)・Han(原作) LINEマンガ スポーツ 10 全知的な読者の視点から singNsong(原作)・Sleepy-C(作画)・UMI(脚色) LINEマンガ ファンタジー・SF

1位は『入学傭兵』、第2位は『部長K』、第3位は『チェンソーマン』がランクイン。

20代女性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 枯れた花に涙を Gae LINEマンガ 恋愛 2 ホタルの嫁入り 橘オレコ 小学館 恋愛 3 チェンソーマン 藤本タツキ 集英社 バトル・アクション 4 みいちゃんと山田さん 亜月ねね 講談社 ヒューマンドラマ 5 よくある令嬢転生だと思ったのに lemonfrog(原作)・DOYOSAY(脚色)・A-Jin(絵) LINEマンガ ファンタジー・SF 6 幼馴染コンプレックス EUNHI LINEマンガ 恋愛 7 薫る花は凛と咲く 三香見サカ 講談社 恋愛 8 君を忘れる恋がしたい 結木悠 集英社 恋愛 9 バッドエンド目前のヒロインに転生した私、今世では恋愛するつもりがチートな兄が離してくれません!?@COMIC 七星郁斗 , 琴子 TOブックス ファンタジー・SF 10 見捨てられた推しのために Kim Seonyu(原作)・Ryuho(文)・ギミョン(絵) LINEマンガ ファンタジー・SF

1位は『枯れた花に涙を』、第2位は『ホタルの嫁入り』、第3位は『チェンソーマン』がランクイン。

Pick Up!

今回のピックアップは、20代男性編・女性編ともに3位へランクインした『チェンソーマン』(藤本タツキ/集英社)。「少年ジャンプ+」連載中、シリーズ累計発行部数3,000万部を突破し、9月19日には初の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』が公開され、さらに注目が集まる作品です。

「チェンソーの悪魔」ポチタと共に、デビルハンターとして借金取りにこき使われる超貧乏な少年・デンジは、ある日裏切り遭い殺されてしまう。死にゆくなかでデンジはポチタと契約を結び、悪魔の心臓を持つ「チェンソーマン」として復活。現在は「少年ジャンプ＋」で第二部を連載しており、今後の展開が読めない新時代ダークヒーローアクションです。

他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。