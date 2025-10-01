マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2025年9月15日～9月28日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。
20代男性編
|順位
|タイトル
|作者
|出版社
|ジャンル
|1
|入学傭兵
|原作：YC 作画：rakhyun
|LINEマンガ
|バトル・アクション
|2
|部長K
|Man's story(脚色)・jongteak Jung(作画)・PTJ COMICS(制作)
|LINEマンガ
|バトル・アクション
|3
|チェンソーマン
|藤本タツキ
|集英社
|バトル・アクション
|4
|神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～
|江藤俊司 , 疾狼 , 3rd Ie , Studio No.9
|Studio No.9
|ファンタジー・SF
|5
|俺だけレベルMAXなビギナー
|WAN.Z(redice studio)(脚色)・Maslow(原作)・swingbat(作画)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|6
|アカデミーの天才剣士
|C.H(文・絵)・SeoGwando(原作)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|7
|アカデミーの主人公を殺した
|HELP ME(原作)・GREEN KYRIN(作画)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|8
|ナノ魔神
|画・GGBG / 脚色・Great H / 原作・HANJUNG WOLYA
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|9
|サッカーの天才だと誤解されてます
|Lee bote(脚色/作画)・Han(原作)
|LINEマンガ
|スポーツ
|10
|全知的な読者の視点から
|singNsong(原作)・Sleepy-C(作画)・UMI(脚色)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
1位は『入学傭兵』、第2位は『部長K』、第3位は『チェンソーマン』がランクイン。
20代女性編
|順位
|タイトル
|作者
|出版社
|ジャンル
|1
|枯れた花に涙を
|Gae
|LINEマンガ
|恋愛
|2
|ホタルの嫁入り
|橘オレコ
|小学館
|恋愛
|3
|チェンソーマン
|藤本タツキ
|集英社
|バトル・アクション
|4
|みいちゃんと山田さん
|亜月ねね
|講談社
|ヒューマンドラマ
|5
|よくある令嬢転生だと思ったのに
|lemonfrog(原作)・DOYOSAY(脚色)・A-Jin(絵)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|6
|幼馴染コンプレックス
|EUNHI
|LINEマンガ
|恋愛
|7
|薫る花は凛と咲く
|三香見サカ
|講談社
|恋愛
|8
|君を忘れる恋がしたい
|結木悠
|集英社
|恋愛
|9
|バッドエンド目前のヒロインに転生した私、今世では恋愛するつもりがチートな兄が離してくれません!?@COMIC
|七星郁斗 , 琴子
|TOブックス
|ファンタジー・SF
|10
|見捨てられた推しのために
|Kim Seonyu(原作)・Ryuho(文)・ギミョン(絵)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
1位は『枯れた花に涙を』、第2位は『ホタルの嫁入り』、第3位は『チェンソーマン』がランクイン。
Pick Up!
今回のピックアップは、20代男性編・女性編ともに3位へランクインした『チェンソーマン』(藤本タツキ/集英社)。「少年ジャンプ+」連載中、シリーズ累計発行部数3,000万部を突破し、9月19日には初の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』が公開され、さらに注目が集まる作品です。
「チェンソーの悪魔」ポチタと共に、デビルハンターとして借金取りにこき使われる超貧乏な少年・デンジは、ある日裏切り遭い殺されてしまう。死にゆくなかでデンジはポチタと契約を結び、悪魔の心臓を持つ「チェンソーマン」として復活。現在は「少年ジャンプ＋」で第二部を連載しており、今後の展開が読めない新時代ダークヒーローアクションです。
他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。